彰濱鹿港區釣客落水 未穿救生衣抱釣魚冰箱幸獲救

彰濱工業區鹿港區傳出有釣客落水，消防員出動器材車與船艇進行吊掛搶救上案。（民眾提供）

2022/09/12 13:49

〔記者劉曉欣／彰化報導〕梅花颱風來襲，由於中部只有小雨，彰濱工業區鹿港區海堤仍吸引不少釣客來釣魚，有位62歲男釣客卻意外落水，抱著釣魚冰箱載浮載沉，所幸被其它釣客通報，緊急被救上岸，雖有失溫情況，所幸意識清楚。

彰化縣消防局第三大隊表示，在今天上午10時許接獲通報，在彰濱鹿港區彰化漁港內靠近出海口處，有位男釣客落水，馬上派出鹿港、鹿鳴消防分隊，以及出動各式消防車輛4台，救護車1台、救生艇2艘、消防人員7人前往搶救，發現男釣客抱著釣魚冰箱載浮載沉，情況非常危急。

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由於正值颱風來襲，雖然鹿港地區的雨不大，但海邊風力與海浪都有達到颱風等級，因此，先派消防隊員穿著救生裝備，攜帶魚雷浮標，由器材車吊掛下水，再游泳前往救援，確認釣客意識清楚，再派船艇將釣客救上岸，因為有失溫情況，馬上就到彰濱秀傳醫院救治。

消防局第三大隊指出，這位來自溪湖鎮的釣客供稱因為釣魚冰箱掉到水裡，他為了撿冰箱才會落水，由於釣客在颱風天出門釣魚並未穿救生衣，呼籲民眾颱風天不要從事戶外活動，以確保安全。

今天協助搶救的還有彰化縣救難協會與海巡人員，彰化縣救難協會理事長張正昌表示，今天中部雖然雨不大，但海邊的浪打上來也足足有6米高，威力驚人，落水的釣客因為是面向漁港釣魚，所以落水處為漁港內，才能在最短時間獲救，雖然釣客有抱著釣魚冰箱，但沒有穿救生衣，光靠釣魚冰箱的浮力並無法支撐太久。

彰濱工業區鹿港區傳出有釣客落水，消防員出動器材車與船艇進行吊掛搶救上案。（民眾提供）

彰濱工業區鹿港區傳出有釣客落水，消防員出動器材車與船艇進行吊掛搶救上案。（民眾提供）

彰濱工業區鹿港區傳出有釣客落水，消防人員出動器材吊掛工具救起釣客。（民眾提供）

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