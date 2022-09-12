電腦選的！彰化抽出5250位國民法官中籤率千分之5.3

彰化縣政府今在彰化地方法院、彰化地方檢察署及彰化律師公會代表律師等相關單位共同見證下，於縣府完成電腦隨機抽出5250名備選國民法官。（記者張聰秋攝）

2022/09/12 12:29

〔記者張聰秋／彰化報導〕國民法官法參與審判新制2023年元旦實施，依規定地方政府須提出符合條件的國民法官初選名冊；彰化縣政府今在彰化地方法院、彰化地方檢察署及彰化律師公會代表律師等相關單位共同見證下，於縣府會議室完成第1關抽選程序，電腦隨機抽出5250名備選國民法官，中籤率千分之5.3。

現場完成初選名冊，將以電子資料傳輸方式上傳至司法院，後續第2至4關審核程序，由地院組成審核小組，透過司法院「個人資料資料庫自動化審核系統」進行資格篩選，製作複選名冊，作為明年國民法官之人選

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民政處長賴致富指出，彰化縣設籍人口124萬6388人（2022年8月31日止），明年1月1日後年滿23歲且設籍滿4個月的彰化縣民推算99萬0634人，經電腦隨機抽選，初選抽出5250名成為積極資格的備選國民法官。

地方法院行政庭長廖健男表示，初選名冊被抽中的民眾可以主張因年滿70歲以上或在籍老師、學生等消極資格拒絕擔任，篩選後再縮小名冊完成複選名冊，抽選上路審理案件。

廖健男強調，這是國民參與刑事審判的權利及義務，一旦接獲法院的合法通知，候選國民法官必須遵守法院通知的時間到庭，如果無正當理由而沒有在國民法官選任期日到庭，法院得依法處罰新臺幣3萬元以下罰鍰。

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