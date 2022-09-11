不捨傳出員警自戕 警政署長要求強化諮商機制

警政署將持續健全體制內外的心理諮商制度，並去標籤化，提升同仁求助意願。（記者姚岳宏攝）

2022/09/11 18:54

〔記者姚岳宏／台北報導〕新北市蘆洲分局許姓警員中秋夜在駐地舉槍自戕，救治到今天凌晨仍告不治，警政署長黃明昭感到遺憾與不捨，已指示警政署持續協助各警察機關，健全體制內外的心理諮商制度，並去標籤化，提升同仁求助意願，避免憾事再次發生。

黃明昭表示，生命的殞落，可能有多重原因，已要求各級警察機關落實關懷所屬，主動發掘問題，適時提供協助，尤其是年輕的同仁，社會經驗與抗壓能力相對薄弱，更需要同儕的鼓勵與心理支持，才能幫助他們堅持下去。

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警政署指出，為強化諮商輔導機制，已引進外部專業資源，各警察機關均聘任心理師或醫師擔任心理輔導諮詢委員（全國共有222名），每月辦理「身心健康諮詢服務」，提供同仁各項專業諮詢及心理諮商服務。

另為避免欲尋求諮商同仁有被標籤化之疑慮，警政署自2021年起推動「委外預約諮商服務」，讓有心理健康服務需求者，毋需經由機關轉介，可自主向各機關合作之心理師或諮商機構預約諮商，此項機制更具保密性，可提升同仁求助意願。

警政署為加強初期預防工作，已要求各警察機關應定期舉辦身心健康、壓力調適及感情困擾等宣導講座，讓潛在有困擾的個案，能適時獲得協助或改變觀念；另為強化員警基礎心理建設與健康教育，從學校教育面即加強正向心理、情緒管理及抗壓性等素質能力之培養，使同仁具備健康之身心狀況，以應付各項勤務工作。

警政署亦請各警察機關規劃關老師定期至所轄單位巡迴關懷，除加強宣導相關「身心健康諮詢服務」機制及「心理諮商即是心理保健」觀念外，並推廣「心情溫度計」及「憂鬱檢測」等APP，鼓勵同仁隨時自我檢測情緒及心理狀態，並主動尋求各項資源協助，期使同仁具備健康之身心狀況，維持工作及生活之平衡。

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