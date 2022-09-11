邋遢男騎單車載兩雙鞋 尺寸、質感不相符被識破

張男偷鞋子被巡邏警方攔查。（記者王冠仁翻攝）

2022/09/11 12:52

〔記者王冠仁／台北報導〕51歲張姓慣竊騎單車在台北市街頭徘徊，員警巡邏見到他暗自留意，想不到數分鐘後員警又在另處路口見到他，他單車前方置物籃竟多了2雙鞋子，且風格與尺寸都與他不符。員警直覺有異攔查並揭穿他謊言，查出他偷走民眾放在住處外的兩雙鞋；萬華分局警方今天公布張的犯罪手法，也呼籲民眾要留意自身財物。

警方調查，張姓男子是地方慣竊，儘管多次被轄區警方逮捕，但他依然故我，是地方上的頭痛人物。萬華分局東園派出所員警陳義旻、陳孝馨日前巡邏經過台北市萬大路附近巷弄，員警發現他騎著單車在路上閒晃；不久後，員警在另外一處路口二度撞見他，卻發現不過數分鐘，他的單車置物籃竟然多了兩雙鞋子。

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由於張平時不修邊幅、模樣邋遢，但那兩雙鞋子的造型、風格與尺寸都與他不符；員警直覺有異、上前攔查，詢問他鞋子究竟是哪裡來的。

張面對警方詢問，起先謊稱他家住在這附近，方才返家拿取；這時張神情緊張、眼神飄忽，不久後又謊稱是方才在附近撿到的。員警清查他身分，發現他根本不住在附近，進一步質問突破心防，他這才說是在武成街巷弄內一處住家外，發現這兩雙鞋子看起來「質感不錯」才行竊。

警方調閱監視器畫面確認張行竊，也循線連繫被害人歸還這兩雙要價5千元的鞋子，最後將張依竊盜罪嫌送辦。

張男偷鞋子被巡邏警方攔查。（記者王冠仁翻攝）

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