為行竊變裝掩人耳目 警逮兩大男人專盜抓娃娃機

甘姓（左）、丁姓兩嫌。（記者劉慶侯翻攝）

2022/08/31 11:46

〔記者劉慶侯／台北報導〕兩名堂堂七尺男兒，為了便利偷盜抓娃娃機內財物，竟打扮成長髮女性作案；台北市刑警大隊肅竊組經過濾追查，仍順利將甘姓、丁姓兩人逮獲，查出涉嫌北市19件同類型案件，訊後依法送辦並聲請羈押獲准。

警方表示，北市近期連續發生多起破壞娃娃機竊盜機器內財物案，經刑警大隊肅竊組成立專案小組偵辦，依犯罪態樣、手法及犯案地緣分析，再調閱相關監視畫面，逐步鎖定36歲的甘嫌與40的甘嫌。

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警方調查，兩嫌因是慣犯，疑因此在獄中結為好友，出獄後反而結夥犯案。同時，兩人為躲避警察查緝，每次犯案時會先變裝，準備假髮、棒球帽、黑框眼鏡、長袖帽T及不同顏色衣服，逃逸過程並不斷製造斷點。

警方表示，由於兩人身材偏瘦，「全副武裝」裝扮成女性後，確實「較不吸引人注意」。

市刑大肅竊組經跟監埋伏蒐證後，日前將丁嫌、甘嫌等2人查獲到案，擴大清查發現除犯下北市19件娃娃機竊盜案，不法獲利新台幣30萬元。

警方調查，丁嫌等2人是以大型油壓剪破壞娃娃機防護鎖頭，竊取娃娃機內的現金，不法得全都用來購買毒品吸食。

此外，警方查出兩嫌疑另涉及新北市、桃園市、新竹市、台中市、台南市等地區娃娃機遭破壞竊盜案件，目前全案詢後先移送台北地檢署偵辦，經檢察官聲請羈押獲准，警方將再深入調查。

警方查獲各類贓物。（記者劉慶侯翻攝）

兩嫌變裝行竊。（記者劉慶侯翻攝）

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