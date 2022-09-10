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    高雄鳳山電池行火警2死1傷 消防局點出5致命關鍵

    鳳山電池批發行堆放大量蓄電池等可燃物。（記者陳文嬋攝）

    鳳山電池批發行堆放大量蓄電池等可燃物。（記者陳文嬋攝）

    2022/09/10 22:54

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市鳳山區1間電池批發行今天發生火警，造成2死1傷，消防局點出5個致命關鍵，主要是店內堆放大量蓄電池等可燃物助長火勢，更阻礙逃生與搶救動線，而且不能把電梯當作唯一出入動線，也未裝住警器提早應變，應就近逃到有窗戶房間關門待救，這家店1年多前曾發生類似火警應防範，不料如今卻發生憾事。

    消防局指出，電池批發行是4樓透天厝，屋內堆放大量蓄電池等可燃物，火警起火點又在1樓屋內樓梯附近，大量蓄電池可燃物等助長火勢，更阻礙逃生與搶救，消防人員搜救過程中，還被大量雜物絆倒，必須花費更多時間救人。

    此外，胡家人平時搭乘電梯出入，火警發生電梯斷電，保命樓梯卻堆滿大量雜物，胡姓夫妻從3樓要逃往4樓的樓梯間，雜物堆滿約60公分高，嚴重阻礙逃生動線，造成夫妻倆倒臥樓梯間。消防局提醒，樓梯務必暢通，為自己留下保命動線。

    尤其在火場煙囪效應下，濃煙沿著樓梯間快速向上，店內未裝設住警器提早應變，胡姓夫妻住在3樓後方無窗戶房間，可能因火場濃煙密布迷失方向，消防局說，夫妻若能就近逃往前方3樓有窗戶房間，關門阻擋濃煙等待救援，將能與女兒一同獲救。

    這家店1年多前曾發生類似火警無人傷亡，起火點同樣是1樓屋內，起火原因同樣是電氣火警，地方曾提醒胡翁屋內避免堆放大量雜物防範，沒想到如今竟發生憾事，消防局提醒民眾注意用電安全。

    消防人員出動雲梯車救出胡姓屋主。（記者陳文嬋攝）

    消防人員出動雲梯車救出胡姓屋主。（記者陳文嬋攝）

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