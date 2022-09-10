中秋後被退回一箱爛柚子 成為無罪判決依據

法官認為，當時劉姓副教授送給張姓系主任一箱柚子，結果劉女在之後卻收到一箱退回的爛柚子，認為張女對劉女沒有善意。（記者王捷攝）

2022/09/10 22:30

〔記者王捷／台南報導〕沒想到中秋節被退回一箱爛柚子，卻影響法官的心證。去年嘉義一間大學的張姓系主任，不滿劉姓副教授誹謗她霸凌、阻撓升等提告，但是台南高分院認為，兩件無關的事，證明張女對劉女不友善，第一是劉女領成績單時，張女要求劉女要唸出來，另一是中秋節，劉女寄給張女一箱柚子，結果在中秋後卻被退回一箱壞柚子，會讓人感到被刁難、欺凌，因此維持一審無罪判決。

2015年時教外文的劉女要升等教授，被檢舉抄襲，但她認為是被一些「掌權人」阻撓、霸凌她，甚至有些評議委員根本沒寫過論文，是要靠音樂演出獲升等，最後卻評議她抄襲、違反學術倫理，最後決議她5年不能升等，這幾年來她不斷自救，透過校內的方式重新評議、找其他學校的教師來組成校外委員、向教育部陳情，但是都沒有下文。

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過了4年，劉女不斷接受考核、評議，弄得精疲力竭，讓她的研究黃金時期中斷，在2019年校慶時，劉女把4年來受到的委屈寫在臉書社群上，在同年校慶時，她把內容列印成冊，並向不特定的民眾發放，還舉布條希望校長能告重視這件事，但是張姓系主任得知以後對劉女提告，震撼學術界，劉女還被嘉義檢方起訴求處重刑7個月。

但是，一審時劉女獲判無罪，檢方以及系主任不服提出上訴，但台南高分院與一審意見相同，認為憲法保障民眾的言論自由，法律應該給予最大程度的保護，且以刑法誹謗罪來看，如果是陳述事實、表達意見都不算是誹謗的範圍內，而且劉女在整篇記錄中，並未指責張女，而是指「一群掌握權力的人」，加上一箱爛柚子、成績單兩件與這件誹謗案不相關的事，證明張女對劉女沒有善意，因此駁回上訴。

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