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    首頁　>　社會

    近期最熱門詐騙「防疫補助」 中警最高一次攔阻400萬元

    中市警局刑警大隊公布的「防疫補助」詐欺訊息，以「可提領防疫補助」等假訊息行騙。（記者張瑞楨翻攝）

    中市警局刑警大隊公布的「防疫補助」詐欺訊息，以「可提領防疫補助」等假訊息行騙。（記者張瑞楨翻攝）

    2022/09/10 20:07

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警局刑警大隊統計，近來最常見詐騙手法，是詐騙集團利用「防疫補助」假訊息，以「您獲得紓困補助資格」、「點擊網址可領取補助」等話術，隨機發送簡訊或電子郵件，簡訊內容都是連結至假網站，民眾點擊後上傳個人身分證，並提供銀行帳號、密碼等個人資訊，卻不知將存款轉匯到詐欺人頭帳戶，中市警方最高紀錄，是攔阻李姓民眾匯款400萬元。

    中市警方上週接獲銀行職員通報，李姓民眾接獲可申請確診補助的詐欺簡訊，並依簡訊內網站指示，把他個人帳戶帳號及密碼等資料填入，但他發現怪異，跑到銀行詢問，警方到場解釋是詐騙手法，經行員協助，帳戶重新設定密碼，才避免帳戶內400多萬元存款被轉出，另外，還有陳姓民眾也是收到同樣詐欺簡訊，他尚未填入，就先到銀行詢問，行員即時通報警方，確認為詐騙手法。

    中市警局刑警大隊還說，部分詐欺案件顯示，詐騙集團刻意透過假日，金融機構關門營業的時間，透過話術要民眾關閉或勿要理會網路銀行的轉帳通知，等到上班時段，民眾聯繫銀行時，詐騙集團已經將被害人存款移轉一空。

    刑警大隊強調，衛生福利部（衛福部）已澄清，紓困方案申請已於去年6月30日截止，且不會以電話、簡訊或郵件發送網址連結，也不會索取銀行帳號、身分證統一編號等個資，民眾收到不明簡訊或疑似詐騙訊息請直接撥打「165」或「110」專線，由警方協助查證，以避免遭詐騙。

    中市警局刑警大隊公布的假衛福部網站，會要求民眾輸入銀行帳戶密碼（驗證碼）。（記者張瑞楨翻攝）

    中市警局刑警大隊公布的假衛福部網站，會要求民眾輸入銀行帳戶密碼（驗證碼）。（記者張瑞楨翻攝）

    中市警局刑警大隊公布的「防疫補助」詐欺訊息，以「可提領防疫補助」等假訊息行騙。（記者張瑞楨翻攝）

    中市警局刑警大隊公布的「防疫補助」詐欺訊息，以「可提領防疫補助」等假訊息行騙。（記者張瑞楨翻攝）

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