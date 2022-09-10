又見摸魚！台中警察「守望」勤務 手機遊戲打得渾然忘我

民眾近距離拍攝，於球場觀眾席值勤的員警，手機遊戲打得渾然忘我。（記者張瑞楨翻攝自爆料公社）

2022/09/10 17:01

〔記者張瑞楨／台中報導〕繼今年6月間，中市警局五分局、六分局員警，被民眾拍到值勤時「追劇」，昨天（9日）又有中市警局五分局四平派出所梁姓員警，於洲際棒球場的職棒賽事中，於球場觀眾席執行「守望相助勤務」時，猛打手機遊戲，打得渾然忘我，不知被民眾從後方拍攝，質疑警察「太閒了」，對此，五分局指出，這名員警利用勤務中「把玩手遊」，經查證屬實，將依規定予以申誡2次以上處分。

上述摸魚畫面，還被上傳到臉書的「爆料公社」，拍攝者質疑，「警察是去上班值勤，不是休假去看球」，「球員在場上強攻，警察在峽谷（手機遊戲）強攻，洲際駐點是不是太閒了？」

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畫面顯示，員警坐在觀眾席上，背景是職棒的音樂聲音與加油聲浪，但這名警察陶醉於手機遊戲中，全程25秒鐘，始終不曾抬頭「守望」，整個沉浸於手機遊戲中，絲毫不知民眾就站在後方近距離拍攝。

四分局今天說明，經查四平所員警，昨日執行洲際球場「守望勤務」，未依規定落實勤務，利用勤務中把玩手遊，經查證屬實，將依規定予以申誡2次以上處分，另外，本案例將於勤教中宣導、要求並提醒警察同仁，執勤務必提高警覺，切勿把玩手機，落實勤務執行。

民眾拍到值勤的員警，手指頭相當靈活，猛打手機遊戲，絲毫不知後方有人在錄影。（記者張瑞楨翻攝自爆料公社）

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