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    疑「爆乳女蛇頭」害人再一樁 女鄉長結合警方救回「豬仔」

    蔡男被救回，許文萍（右）到府探望。（記者顏宏駿攝）

    蔡男被救回，許文萍（右）到府探望。（記者顏宏駿攝）

    2022/09/10 15:51

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕家住彰化縣埔鹽鄉現年32歲的蔡男，聽信前同事出國打工好吃好賺，今年7月初被拐騙到柬埔寨，結果淪為「豬仔」天天被毆打，透過通訊軟體求救。蔡家是低收入戶，家人四處借錢，鄉長許文萍得知結合地方民代出手相助，同時透過溪湖警方和外交部的幫忙，蔡男在9月初獲得釋放，終結2個月的「豬仔生活」，日前返家過中秋節。

    今天許文萍與埔鹽鄉代會副主席陳慶達、豐澤村長林振榮一起到蔡家探望蔡男，蔡身上的外傷仍清晰可見，蔡男的大哥不住地感謝鄉長等人，他說，要不是鄉長出手相救，弟弟恐怕已死在異鄉。

    蔡男說，今年6月間他誤信前同事的「花言巧語」，聲稱到東南亞可以一個月賺10萬元，「機票還會替你出」，他沒有向家人商量就「自投羅網」。

    據了解，蔡男的前同事與「爆乳女蛇頭」張女認識，應是循張女的管道出國，但警方不予證實。

    蔡男說，到柬埔寨就被人帶到一棟大樓圈禁，同層樓還有100名「豬仔」，其中不乏台灣人，他全身上手銬、腳鐐，不能隨便行動，三不五時被歐打，他只能乖乖聽話，每天度日如年，只希望趕快離開。

    蔡男的哥哥說，弟弟的手機被幹部沒收，得知家人很關心弟弟，便假冒弟弟回LINE訊息，稱這裡很多人被「偷器官」，有人被打死，有人從頂樓丟下去，「快要輪到我…趕快匯錢來」，他心急如焚，前後借了20多萬元，仍不見弟弟的蹤影。

    許文萍說，蔡男能被救出，要感謝外交部和溪湖警方的幫忙，讓蔡男能列在「國際救援名單」上，上月底柬國因國際壓力展開大清掃，柬國軍警破門進入集團大樓，經比對身份確定是蔡男無誤，便將他救出。

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