發回更裁！《角頭》臨演李振豪涉人蛇案 有逃亡之虞交保撤銷

人蛇集團抗告案，高院今將李振豪４人的交保案撤銷發回北院更裁。（記者楊國文攝）

2022/09/08 22:58

〔記者楊國文／台北報導〕在國片《角頭》擔任黑幫臨演的竹聯幫東堂要角李振豪等9人，涉嫌與人蛇集團掛勾，成立國內最大人口販運集團，誘騙85名國人赴柬埔寨，日前被台北地檢署依買賣人口等罪起訴，但原本在押的李振豪等6人均被台北地院裁定交保，檢方昨以6人有逃亡、串證之虞，提起抗告，高等法院今晚裁定李振豪、林晉宇、陳思瑋、黃炫逢4人獲交保的部份撤銷，發回台北地院更裁，鄭學鴻、陳均翰抗告駁回，均不得再抗告。

高院裁定指出，依被害人、同案被告證述及扣案證據指出，李振豪等4人涉嫌接洽、諫定價格、分派任務、招募、獲利計算、保管基金零用金、應徵者的接送、協助監視等行為，均罪嫌重大，且李等4人均為集團較高階的核心人物，較其他成員熟悉集團內部的分工、金流去向，具較高機率與未到案的共、證人勾串、滅證，加上本案涉境外犯罪，尚有多共犯仍在柬埔寨，李等４人有逃亡之虞，具羈押原因，北院卻裁定４人交保，因此檢方抗告有理，應由北院更為適當裁定。

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至於鄭學鴻、陳均翰２人，高院認定鄭非主導者，陳僅負責接送應徵者，對組織內部分工所知有限，尚無勾串或滅證之虞，均予交保等處分即足以防止２人逃亡。

北檢調查，88名受害國人之中，有3人在出國前及時脫身，其餘85人被騙到柬埔寨，只有18人成功被救回，剩餘的被害人迄今仍被人蛇集團拘禁於海外，生死未明。

北檢起訴時痛批李男等9人侵害人權甚鉅，屬於高度組織及分工的跨國詐欺、人口販運，為聯合國公約明定應打擊的跨國組織犯罪，重創我國的國際形象，建請法院依被告所扮演角色及犯後態度等情狀，各量處適當之刑。檢方雖查出李振豪等人與竹聯幫關係密切，不過相關被告均否認有幫派背景。

北院裁定原本在押的李振豪六人均予交保，北院指出，李等6人涉犯刑法買賣人口等罪的嫌疑重大，為5年以上重罪，且涉及境外犯罪，尚有共犯在境外未到案，有相當理由認定6人有逃亡之虞及有羈押原因；但6人都有固定住居所，也多有固定工作，搭配限制出境等境管相關處分，即無羈押的必要，因此裁定6人各20萬至70萬元交保候傳，其中，以李振豪70萬元交保金最高，其餘分別為林晉宇40萬元；陳思瑋和鄭學鴻各30萬元；黃炫逢和陳均翰各20萬元；6人均被限制出境、出海及住居，每週須向住居處轄區派出所報到。#

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