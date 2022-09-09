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    拐賣國人 《角頭》臨演等4煞只獲短暫自由 今回看守所過中秋

    竹聯幫東堂大哥李振豪、林晉宇、陳思瑋、黃炫逢等4人遭北院重新裁定羈押禁見。（檔案照）

    竹聯幫東堂大哥李振豪、林晉宇、陳思瑋、黃炫逢等4人遭北院重新裁定羈押禁見。（檔案照）

    2022/09/09 19:35

    〔記者溫于德／台北報導〕曾在國片「角頭」當臨演的竹聯幫東堂大哥李振豪等9人，與柬埔寨人蛇勾結，誘騙85名國人赴柬，檢方日前依違反組織犯罪防制條例、買賣人口及妨害自由等罪起訴9名被告，並將在押李等6人移審。台北地院原本裁定6人均交保，經檢方抗告，高等法院認為李等4人有逃亡之虞，撤銷發回；北院今天下午再度開庭後，重裁4人羈押禁見。

    據悉，北院稍早裁定李振豪等4人羈押禁見的理由，與高院發回的理由大致相同，北院認為，李振豪、林晉宇、陳思瑋、黃炫逢等4人，均是集團較高階的核心人物，分別負責接洽、議定價格、分派任務、招募、保管基金零用金、協助監視等，嫌疑重大，且更熟悉集團內部的分工、金流去向，也具較高可能與尚未到案的共犯、證人進行串、滅證，故改裁羈押禁見。

    李振豪等6人涉犯刑法買賣人口等罪的嫌疑重大，為5年以上重罪，且涉及境外犯罪，尚有共犯在境外未到案，有相當理由認定6人有逃亡之虞及有羈押原因。但北院認為，6人都有固定住居所，陳思瑋與女友同住，另5人皆與家人同住，也多有固定工作，若能提出相當的具保金額，搭配限制住居、出境、出海、定期向派出所報到等措施，即無羈押的必要，

    北院因此分別裁定李振豪以70萬元交保；林晉宇以40萬元交保；陳思瑋、鄭學鴻各30萬元交保；黃炫逢、陳均翰各20萬元交保，6人均被裁定限制出境、出海及住居，每週須向住居處轄區派出所報到。

    經檢方抗告，高院將李振豪、林晉宇、陳思瑋、黃炫逢等4人獲交保的部分撤銷發回，鄭學鴻、陳均翰，由於均非主導者，且無串、滅證之虞，維持原本交保裁定。北院稍早重新開庭後，改裁李等4人羈押禁見。

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