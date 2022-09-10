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    網購1280元青木瓜果結果被騙了128萬 警方提醒留意這些事

    餐飲女員工網購木瓜果遇詐，痛失上百萬元。（記者邱俊福翻攝）

    餐飲女員工網購木瓜果遇詐，痛失上百萬元。（記者邱俊福翻攝）

    2022/09/10 16:11

    〔記者邱俊福／台北報導〕南部一名鍾姓餐飲業女員工，日前透過網路花費1280元購買青木瓜果，上週卻遭詐團鎖定，對方先後假冒客服、郵局楊主任，分別以誤植購買數量、帳戶已遭警示為由，誘騙鍾女赴ATM轉帳共59筆到對方指定的帳戶，直到對方失聯，才發現已遭詐高達128萬元，憤而報警。刑事局今呼籲民眾多小心留意。

    刑事局表示，鍾女是在網路消費1280元購買青木瓜果，並選擇超商取貨，上週突然接到自稱該賣場官方網站客服以+886-2-22306045來電，聲稱因工作人員誤植鍾小姐購買青木瓜果數量，欲再寄出瓜果及進行扣款，接著鍾女又接到自稱北市大安區青田郵局楊主任來電（+886-2-23214288），佯稱鍾女帳戶已遭警示，要求照其指示操作，方可透過ATM 設定不進行扣款。

    隨後，鍾女便依照假郵局楊主任指示，從鍾女本人及家人共3個帳戶，前後操作ATM轉帳59筆到對方指定的7個帳戶，匯款成功後，卻已跟對方連絡不上，驚覺受騙，但已被騙走128萬元。

    另中部一名賴女，上週接到自稱網路知名糕餅電商客服以+886-422547007來電，聲稱先前網購蛋黃酥消費訂單，因信用卡重複扣款的設定錯誤，為解除此類錯誤，須使用網路銀行刷退方式才可解除錯誤設定，接著賴女又接到自稱銀行客服來電（+886-221611111），賴女便按對方指示以網銀及ATM操作2筆計19萬9974元到對方指定帳戶，直到回撥對方來電發現空號，才驚覺遇上詐騙。

    刑事局提醒，中秋連續假期期間不少民眾安排親友團聚或訂購瓜果、月餅送禮，務必留意假商家客服結合假銀行來電詐騙，若接到來電開頭「+886」，無疑是境外轉接詐騙來電，而聽到關鍵字「解除ATM設定」、「誤刷條碼」、「誤設訂單」、「重複扣款」、「至ATM操作鎖住帳號」等關鍵字，就是詐騙。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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