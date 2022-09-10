前妻領走他百萬罹癌保險金 不算詐保但被法官判還錢

宋男的前妻代他領走百萬罹癌理賠金，法官認為不算詐保但要還錢給保險公司。示意圖。（資料照）

2022/09/10 11:42

〔記者黃佳琳／高雄報導〕宋姓男子和妻子離婚4年卻一直同住照顧孩子，2019年他診斷出罹患癌症，100多萬的癌症理賠金被前妻分20次領走，保險公司認為前妻不是「配偶」不能領錢，提告要求他們歸還理賠金，法官認為宋男和前妻雖未構成詐保，但已違反保單規定，判他們要還這筆費用。

判決指出，宋姓男子於2015年和前妻離婚，但兩人為了照顧孩子，仍住在一起，直到2019年6月宋男診斷罹患癌症後，前妻才搬回屏東老家，兩人也斷了連絡；不過，宋男在確診癌症前3個月已向保險公司投保癌症險，並把要保人填上前妻的名字，兩人失聯後，前妻陸續向保險公司申請癌症理賠金。

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宋男不想自己罹癌的理賠金被前妻領走，於是向拒繳保費，但前妻卻持續代他繳費，並陸續分20次領走共100多萬的保險理賠金，宋只好跟保險公司協商解約，保險公司退還宋男所繳的第一期保費，並提告向宋男和前妻追討100多萬的理賠金。

高雄地院審理時，宋男說保險理賠金都被前妻領走，自己沒拿到半毛錢，自己沒有獲利，不構成詐欺；前妻則辯稱，當初申辦保險時，她沒有填寫任何資料，都是韓姓保險員幫他們代填，且她只是被家暴才短暫離家，跟宋男仍算同居一家的家屬，沒有侵害到保險公司的利益。

法官查出，韓姓保險員是宋男的多年好友，加上承保時是用電子表單，由韓姓保險業務員代他們填寫資料，韓不清楚宋和前妻已離婚，才會在沒有確認兩人婚姻狀態下，在要保人一欄填上前妻的名字。

法官認為，根據保險公司所提供的資料，難以認定宋男和前妻有詐保行為，但宋男和前妻離婚後雖然住一起，卻是各過各的生活，他們之間的關係不能算是「家屬」，簽立的保約因欠缺保險利益，應為無效，判他們要還100多萬理賠金，可上訴。

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