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    網戀3年沒見過女朋友！苗栗男欲匯50萬聘金才知被騙

    員警查出陳男欲匯入的帳戶已被警示，並舉例勸說，陳男才明白中了詐騙伎倆。（警方提供）

    員警查出陳男欲匯入的帳戶已被警示，並舉例勸說，陳男才明白中了詐騙伎倆。（警方提供）

    2022/09/10 11:26

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市35歲陳姓男子，3年前在網路交友社群認識一名「女網友」，進而發展成網戀，雙方未曾見面，但論及明年迎娶，對方要求陳男先匯50萬元為「聘金」，銀行臨櫃人員察覺不對勁，通報警方；員警查出陳男欲匯入的帳戶已被警示，並舉例勸說，陳男才明白中了詐騙伎倆，之前的感情付出都是真心換絕情。

    苗栗警分局表示，陳男於8月下旬到苗栗市某家銀行欲臨櫃匯款50萬元，行員見陳男匯款期間，不停用手機聯絡，察覺不對勁，通報警方協助處理。

    北苗派出所警員林錦鉦、郭昱君到場後，陳男才向員警表示，他與女友透過網路交往3年，打算明年結婚，女友要他匯款50萬元為聘金，但雙方交往以來從未曾見面。

    員警一聽，研判陳男中詐騙伎倆，經陳男同意查看他與女友的聊天內容，其中對方要求陳男匯款至一名暱稱「學姐」的海外帳戶，經員警查證後，該帳戶已遭警示。

    員警隨即向陳男說命，這是典型的「假交友、真詐騙」伎倆，並舉出過去詐騙案例，陳男這才理解恍然大悟，明白這未曾謀面的「假女友」就是詐騙集團所設下的圈套，感謝警方及銀行行員的及時勸阻，讓他保住積蓄。

    員警查出陳男欲匯入的帳戶已被警示，並舉例勸說，陳男才明白中了詐騙伎倆。（警方提供）

    員警查出陳男欲匯入的帳戶已被警示，並舉例勸說，陳男才明白中了詐騙伎倆。（警方提供）

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