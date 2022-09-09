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    女山友入住玉山排雲山莊 半夜疑遭鄰床男子襲胸

    玉山排雲山莊驚傳女山友半夜睡覺，疑似遭隔壁床男山友襲胸。示意照。（玉管處提供）

    玉山排雲山莊驚傳女山友半夜睡覺，疑似遭隔壁床男山友襲胸。示意照。（玉管處提供）

    2022/09/09 11:02

    〔記者劉濱銓／南投報導〕臉書社團「登山借問站」有山友指控，本月初1名女山友入住玉山排雲山莊，半夜卻遭鄰床男山友摸到右胸，清晨男山友才稱是在找東西、不慎摸到對方。山友將訊息貼上臉書，提醒山友注意。

    玉山國家公園管理處表示，此事因臉書才披露，當時山莊並未接獲通報，事後詢問女山友，其表示不願報警，男山友則稱半夜是在找外套手機，不知道遭指控。目前山莊則已加強床位調整宣導，讓山友在與別隊山友同睡時，以同性相鄰方式安排，避免類似事件發生。

    臉書山友指稱，他們一行7人登山團入住排雲山莊，其中1名女隊友睡在隔壁床是男山友的床位，凌晨時分女隊友卻被男山友摸了右胸，驚醒後便對男山友說「你幹嘛摸我」，對方則立刻收手、沒說什麼，之後女隊友看男山友似乎繼續滑手機。

    清晨男山友才向女山友說，「剛剛在找東西、不小心摸到你」；該事件則因同隊山友發現女隊友竟「趴著睡」，才得知被襲胸。

    玉管處事後調查，女山友的7人登山隊為3男4女，因男女隊員各自選床位，才沒有讓男山友分別睡兩側、女山友睡中間，經詢問當事人女山友，其表示不願報警。

    男山友則稱，當時不知道是幾點，只是伸手找外套、手機，不料女山友就突然用手擋了過來，他也不知道此事竟遭指控襲胸。

    玉管處說，為避免類似事件發生，現已要求山莊加強床位調整宣導，若不同登山隊睡在同一個通鋪，相鄰的位置就會以同性方式編排，山友若組團入住，也可做類似安排，若發生騷擾情事，則可直接向山莊人員反映，協助報案處理。

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