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    9/8 威力彩連19摃！今彩539頭獎開出1注

    9/8 威力彩連19摃！今彩539頭獎開出1注。（圖取自「台灣彩券官網」、資料照；本報合成）

    9/8 威力彩連19摃！今彩539頭獎開出1注。（圖取自「台灣彩券官網」、資料照；本報合成）

    2022/09/08 22:20

    相關新聞連結：
    威力彩連19摃 下期頭獎上看6.3億

    〔即時新聞／綜合報導〕今晚（9月8日）開獎的第111000215期今彩539頭獎開出1注，可得800萬元，由台南市中西區藥王里金華路四段49號1樓「金滿貫商行」開出；第111000072期威力彩、第111000215期雙贏彩，頭獎均摃龜。

    第111000072期威力彩中獎號碼為「第一區：02、06、18、21、30、38，第二區：04」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共9注中獎，每注可得15萬元；肆獎共77注中獎，每注可得2萬元；伍獎共403注中獎，每注可得4000元；陸獎共2877注中獎，每注可得800元；柒獎共5545注中獎，每注可得400元；捌獎共3萬573注中獎，每注可得200元；玖獎共3萬9799注中獎，每注可得100元；普獎共7萬1783注中獎，每注可得100元。

    第111000072期38樂合彩中獎號碼為「02、06、18、21、30、38」，五合摃龜；四合共3注中獎，每注可得6萬7500元；三合共66注中獎，每注可得5750元；二合共1289注中獎，每注可得750元。

    第111000215期雙贏彩中獎號碼為「02、06、07、08、09、13、14、15、16、17、20、21」，頭獎摃龜；貳獎共3注中獎，每注可得10萬元；參獎共115注中獎，每注可得500元；肆獎共1277注中獎，每注可得100元。

    第111000215期今彩539中獎號碼為「05、14、17、34、36」，頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共208注中獎，每注可得2萬元；參獎共7216注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬6255注中獎，每注可得50元。

    第111000215期39樂合彩中獎號碼為「05、14、17、34、36」，四合獎共5注中獎，每注可得21萬2500元；三合共382注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬1486注中獎，每注可得1125元。

    第111000215期3星彩中獎號碼為「266」，正彩共31注中獎，每注可得1萬2500元。

    第111000215期4星彩中獎號碼為「4043」，正彩摃龜。

    確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」

    威力彩、38樂合彩、雙贏彩開獎獎號。（圖取自「台灣彩券官網」）

    威力彩、38樂合彩、雙贏彩開獎獎號。（圖取自「台灣彩券官網」）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖取自「台灣彩券官網」）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖取自「台灣彩券官網」）

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