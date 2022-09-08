詐領警方遺失物遍全國 身障男竟有9次冒領前科

葉男冒充失主詐領上萬現金，被高雄高分院重判。（示意圖）

2022/09/08 22:37

〔記者鮑建信／高雄報導〕輕度身障葉姓男子自警政署拾得遺失物網站，得知高市有筆18000元待領，竟涉嫌冒充失主詐領，高雄高分院查出他共有9次冒領前科，遍及全國各地，判刑1年定讞。

前年5月29日晚上，鍾姓男子在高雄市左營區新下街興隆淨寺附近步道，撿到18000元後，送到左營分局公告招領。葉姓男子自警政署拾得遺失物網站得知此事後，竟冒充失主在7月8日前往詐領。

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據了解，葉請領前曾2度電詢承辦趙姓女警員，第1次說錯遺失時間，第2次則說是興隆淨寺師父告知失物送到派出所，他親自前來，雖提不出證明，卻堅持這筆錢是他的。

趙員當時有告誡盜領法律責任，葉神情緊張說話又結巴，事後她並詢問師父，確認有人到寺廟詢問此事，並查詢葉前科紀錄，赫然發現他有冒領遺失物紀錄，於是多次通知他前來說明未果。

高雄高分院開庭調查，葉均未出庭應訊，但他在地院應訊時指出，當天有去過新下街，並提出當晚搭高鐵返回桃園的照片，否認犯行。

2審合議庭指出，根據警方提出葉冒領簽單等證據，及他在地院的陳述前後不一，加上共有9次在雙北、桃園、新竹、高雄等縣市，冒領勞力士手錶、1克拉鑽戒等不一而足，維持原審1年徒刑。

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