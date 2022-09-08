殺人案如明年起訴 將送交國民法官審判

法務部法制司副司長鄧巧羚說明法務部如何應對明年上路的國民法官法。（資料照）

2022/09/08 20:41

〔記者吳政峰／台北報導〕台南地檢署7日火速以殺人罪起訴殺警兇嫌林信吾，並求處死刑，案件已移審台南地院。法務部法制司副司長鄧巧羚指出，這類案件若到明年元旦後才起訴，將交由國民法官審判，法務部為了因應新制施行，有效替被害人主持正義，日前邀集日、美實務界人士開研討會，與即將擔任國民法官專組的檢察官交流。

鄧巧羚解釋，國民法官制度為我國司法改革的重大成果，「故意犯罪因而發生死亡結果」的刑事案件，將於明年1月1日正式適用國民法官法。當人民加入審判者角色後，對法庭活動產生很大影響，法務部意識到這樣的變革，於新法通過後即積極加強檢察官的基本法學素養及專業、口語及肢體表達能力，希望檢察官在法庭上能以具說服力之方式，釐清犯罪事實及真相。

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鄧巧羚表示，日本2009年開始正式施行裁判員制度（與我國國民法官制度雷同），至今已13年多，美國施行陪審制更是歷史悠遠，有鑑於此，法務部日前與東吳大學合辦了一場國民參與刑事審判學術及實務交流國際研討會，邀請來自於日本和美國的教授和實務家，以線上視訊方式與即將蒞國民法官專庭的檢察官們交流。

鄧巧羚強調，每位來自日本和美國講座，都是對國民參與刑事審判議題學有專精及深入研究的專家，且多位日本講座曾在日本施行裁判員制度後實際擔任檢察官工作，以親身經驗與我國檢察官們分享當時在新制度下如何因應、事前準備、蒞庭活動，非常實用，法務部長蔡清祥也親自到場勉勵，與會的檢察官均感受益良多。

鄧巧羚指出，為了因應國民法官法施行，法務部於新法通過後，即規劃一系列的教育訓練課程，包括國民法官法基礎規範課程、簡報製作課程、口語表達及肢體表達課程、模擬法庭問題分析課程等，希望提供足夠的資源和後援，協助全國的檢察官做好充足的準備。

鄧巧羚說明，距離明年1月1日國民法官新制上路只剩4個月不到的時間，法務部把握最後衝刺時間，縝密規劃了密集的教育訓練，聘請多位來自美國的實務家及公訴法庭專家親自授課，期望在施行後，對於發生社會矚目的重大刑事案件，檢察官們的表現可以讓大家耳目一新、清楚論證，讓人民看見我國檢察官的專業國家公益代表人形象。

法務部舉辦台日美國民參與刑事審判研討會。（記者吳政峰翻攝）

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