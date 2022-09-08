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    首頁　>　社會

    Klook前員工帶槍投靠新東家 3人遭搜索、交保

    調查局近日即偵辦一起知名旅遊公司，透過利用競爭對手Klook的離職員工，蒐集Klook內部資訊及系統漏洞，再行商業滲透及竊取營業秘密的案件。（圖擷取自Klook網頁）

    調查局近日即偵辦一起知名旅遊公司，透過利用競爭對手Klook的離職員工，蒐集Klook內部資訊及系統漏洞，再行商業滲透及竊取營業秘密的案件。（圖擷取自Klook網頁）

    2022/09/08 16:26

    〔記者錢利忠／台北報導〕近年我國企業內部營業秘密遭竊事件頻傳，調查局近日即偵辦一起知名旅遊公司，透過利用競爭對手Klook的離職員工，蒐集Klook內部資訊及系統漏洞，再行商業滲透及竊取營業秘密的案件，經台北地檢署複訊後，諭令Klook陳姓前員工30萬元交保、陳女10萬元交保、孫女3萬元交保，全案朝妨害電腦使用及洩漏工商秘密罪偵辦。

    調查局今天表示，本案起源於我國知名旅遊服務提供業者進行內部資安稽核時，發現該公司營運系統遭不明人士非法登入，並竊取該公司合作廠商名稱、商品名稱、商品明細、銷售日期、銷售數量、成本金額及客戶流量分析等商業機密資料，因此向調查局資安工作站檢舉。

    調查局與受害公司合作，清查內部系統連線紀錄，發現受害公司陳姓離職員工涉嫌重大，為避免損害擴大，調查局資安工作站報請北檢指揮，於8月29日兵分4路發動搜索，約談陳某等5人到案，搜索現場查扣非法竊取資料及大量涉案數位證物。

    檢調調查，受害公司前資深陳姓員工離職後，涉嫌帶槍投靠新東家並任職高階主管，期間以不當方法蒐集受害公司內部帳號資訊，並於去年起多次登入、瀏覽、下載及運用受害公司內部營業秘密，取得既有業務上的競爭優勢，嚴重侵害受害公司權益。

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