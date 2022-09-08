看到美女圖智商打對折！ 金門、台中警搗破流動賭資8億賭博機房

金門警方查出，8名男子利用修圖後的美女圖作為群組裡的人頭照，以吸引賭客加入下注。（金門縣警察局提供）

2022/09/08 16:34

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣警察局刑警大隊今天宣布跨海台中市偵破1起假博弈詐欺案，查出8名嫌犯掌握受害人「看到美女圖，智商打對折」心態即可輕鬆賺大錢，8個月來有35人受害，已將陳嫌為首的8名嫌犯及查扣犯案用手機及電腦及流動賭資8億元等贓、證物，依賭博、詐欺罪嫌移送台中地檢署偵辦。

刑大表示，縣警局成立「打詐金門隊」掃蕩詐騙集團，刑大科技犯罪偵查組透過網路及通訊平台巡邏，發現嫌犯透過臉書、LINE等社群平台，以「小額投資可獲取高額利潤」吸引賭客加入下注，再由群內集團成員每人申請5至10個假帳號，1人分飾多角，張貼帶牌贏錢的感言貼文帶風向，待賭客存入一定金額，立刻修改賭博網站後端程式，使其誤認該賭博網站贏率高、加碼下注。

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刑大擴大蒐證，報請台中地檢署指揮偵辦，9月7日跨海會同台中市政府警察局刑事警察大隊偵7隊、保安大隊維安特勤中隊，直搗位於1處社區豪宅內的賭博機房，查獲犯案用電腦主機13台、螢幕27台、手機28支等證物、廣告名片1大盒等贓證物、流動賭資約8億餘元。

金門刑大指出，嫌犯供稱，8嫌清一色是男性，深知許多男賭客「只要看到美女圖，智商打對折」，接下來「即可輕鬆賺大錢」；因此在通訊軟體詐騙群組使用的人頭照都是以美女圖為替身，吸引賭客加入，賭客被「粉紅兵團」搞得團團轉而信以為真，終至血本無歸。

刑大指出，此案查獲陳嫌等8人，從今年1月開設假博弈網站至今，已有35人被騙，其中也有金門地區民眾，財產損失約750萬餘元，全案詢後移送至台中地方檢察署偵辦。

刑大表示，近來盛行假借能提供精準預測線上賭博平台的「明牌」，佯稱投資能迅速獲利，都是詐騙集團的手法；經營賭博行為在台灣並未合法，凡是為賭博網站拉客、客服、設計及維護賭博網站或美工人員，都將成為共犯。民眾若遇相關可疑訊息，可撥打「165」反詐騙諮詢專線或「110」報案電話查證。

金門刑大會同台中市政府警察局刑事警察大隊偵7隊、保安大隊維安特勤中隊，直搗位於台中社區的賭博機房。（金門縣警察局提供）

金門刑警大隊會同台中市政府警察局刑事警察大隊偵7隊、保安大隊維安特勤中隊，直搗位於台中市1處社區豪宅內的賭博機房，查獲犯案用電腦主機13台、螢幕27台、手機28支等證物、廣告名片1大盒等贓證物、流動賭資約8億餘元。（金門縣警察局提供）

金門縣警察局刑大副大隊長董紀宏說明嫌犯詐欺流程。（記者吳正庭攝）

金門縣警察局刑大說明查獲假博弈詐欺集團所用的犯案手機。（記者吳正庭攝）

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