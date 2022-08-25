福和橋象棋園區開桌玩「象棋肉龜」賭客佈眼線把風仍遭逮

秀朗所長黃柏銘率領一班員警包夾圍捕，逮到6名賭客，扣押賭資新台幣16600元、賭具象棋、骰子、鐵環等證物。 （記者闕敬倫翻攝）

2022/08/25 19:48

〔記者闕敬倫／新北報導〕新北市警察局永和分局近日接獲民眾檢舉，指福和橋下運動公園知名的「象棋園區」有人開桌聚賭，由於賭客們有買通「眼線」幫忙監看，避免遭警方查緝，專案人員經過多日調查，昨天下午前往公園埋伏、蒐證，當場逮獲6名賭客，並查扣俗稱為「肉龜」賭博玩法的賭具象棋、骰子以及作為籌碼的鐵環等證物，警詢後依賭博罪嫌移送法辦。

永和警分局秀朗派出所日前接獲多次檢舉，有民眾目擊在福和橋運動公園「象棋園區」疑有職業賭場，員警多次到場察看，未查獲賭博情事，但檢視該處聚集人數過多，多數不像前來運動的民眾，懷疑有公共場所賭博的嫌疑，遂成立專案小組展開調查。

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警方歷經多日蒐證、查訪，發現有許多不特定人士時常聚集在一張桌子旁，且會傳出吶喊及吆喝聲，昨天下午3點多先派遣1男、1女員警喬裝成情侶，確認現場確有押現金賭博的事證。

秀朗所長黃柏銘收到線報後，立即率領一班員警上前包夾圍捕，逮到75歲許翁、55歲謝男、54歲王女、50歲王男、49歲朱男以及48歲王男等6名賭客，並扣押賭資新台幣16600元、賭具象棋、骰子、鐵環等證物。

據了解，這群賭客玩的是公園賭徒常玩的賭博遊戲，俗稱「象棋肉龜」，桌上每一枚鐵環代表1千元賭注，每位玩家先出資押注後，莊家會派發2顆象棋，藉由比大小決定輸贏。

警方調查，他們每天下午2點到5點固定開桌，在開賭前都會買通四週的民眾，要求幫忙把風、監視四周，若見到有警察靠近就趕緊通報他們，6人對賭博犯行都認罪不諱，全案詢後依賭博罪現行犯移送新北地檢署偵辦。

永和警分局近日獲報，福和橋下運動公園知名的「象棋園區」有人開桌聚賭，專案人員昨埋伏逮獲6名賭客，查扣俗稱為「肉龜」賭博玩法的賭具象棋、骰子以及作為籌碼的鐵環等證物。 （記者闕敬倫翻攝）

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