小六童不睡覺看手機被生父痛扁 家人幫脫罪辯「愛的小手打2下」

小六男童半夜不睡覺偷看手機被生父痛扁，同住家人幫忙脫罪說是只用愛的小手打兩下。示意圖。（資料照）

2022/09/08 13:51

〔記者黃佳琳／高雄報導〕林姓小六男童半夜不睡覺躲被窩偷看手機，被媽媽的前男友（生父）劉男發現後痛扁一頓，隔天上學，老師發現他身上有傷通報社工，檢警介入調查時，驚見林童的同住家人竟有媽媽、劉男、劉男的現任女友和劉男的母親、母親男友，超複雜的家庭關係讓檢警傻眼，而他們竟都幫劉男開脫，聲稱他只有用愛的小手教訓小孩，但因林童全身多處瘀青，法官不採信他們的說詞，依成年人故意對兒童犯傷害罪判徒刑5月。

判決指出，去年4月11日晚上11點多，11歲的林姓男童躲在被窩裡偷看手機，被劉男發現後捉出來痛扁一頓，隔天林童去上學時，被老師查覺他身上佈滿瘀傷，懷疑孩被家暴，急忙通報社工介入調查。

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社工獲報後尋求警方協助，警方詢問時，林童說自己偷看手機被劉男教訓，劉要罰他半蹲，後來用塑膠藤條打他全身，打完後，又用手開始揍他，再用腳踹肚子；劉男到案後則辯稱，他只有拿愛的小手打小孩兩下，小孩身上的傷是他自己在學校碰撞而來，與他無關。

檢警查訪男童的同住家人時，發現男童竟然跟媽媽簡女、劉男、媽媽的現任男友、劉男的現任女友和劉男的母親、母親男友一起住；媽媽說，當天她在洗澡，有聽到小孩在哭，她走出浴室後看到劉在打小孩屁股，她一邊勸一邊聽取原因，就讓大家都去睡覺。

劉男的女友說，她有聽到劉男問小孩要如何懲罰，小孩說「打屁股」，所以劉男就打了小孩兩下屁股，沒有打小孩其他的身體部位；劉男媽媽的男友也說，當時小孩玩手機被劉男叫到客廳要沒收手機，小孩自己說要接受處罰，要劉打他兩下屁股，劉就拿愛的小手打小孩屁股。

但法官認為，劉男的女友有迴護男友的動機，且她沒有全程在旁觀看，劉男媽媽的男友明明自稱平時晚上10點就會去睡覺，但當天案發時已11點多，但他卻說自己有看到劉男打小孩，而且同住家人都沒有人提到當時客廳裡有他存在，因此兩人的證詞可信度不高。

由於林姓男童堅持不肯原諒劉男，還說就算劉男向他道歉也不原諒，法官根據醫院診斷書及相關證詞，認定劉男涉犯成年人故意對兒童犯傷害罪，依法判他徒刑5月，不得易科罰金，可上訴。

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