婚宴辦完就出軌 泌尿醫與護理師小三「88張極樂照」氣壞家醫妻

吳姓泌尿科醫師和同院小護士合影留下「88張極樂照」，氣壞擔任家醫科醫師的妻子。（法新社資料照）

2022/09/08 12:55

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄吳姓泌尿科主治醫師和同為醫師的妻子舉辦婚宴，婚宴剛辦完，吳就跟醫院林姓小護士亂搞，甚至留下「88張極樂照」，妻子怒提離婚並求償100萬，高雄地院審理後判吳、林賠100萬，可上訴。

判決指出，吳在高雄某大醫院擔任泌尿科主治醫師，妻子則在彰化某大醫院擔任家醫科醫師，兩人因為工作關係沒有住在一起，但妻子會在放假時到高雄住在吳的醫師宿舍；吳妻指控，她跟丈夫在2019年2月舉辦婚宴、4月登記結婚，結果她竟在丈夫的手機裡發現，在兩人婚宴幾天後，丈夫竟跟同醫院的林姓小護士交往。

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更讓吳妻無法接受的是，丈夫還帶著林女到處吃喝玩樂，甚至一起出國遊玩，留下88張接吻、擁抱、摸私處的「極樂照」和性愛影片，因此決定提出離婚訴訟，更向吳、林兩人提告求償100萬元。

高雄地院審理時，吳男認為妻子是趁他手術時非法取證而來，他不否認有出軌，但沒有88次這麼多，且他在離婚訴訟中已被高雄少家法院判賠償妻子30萬元，希望法院能酌減賠償金額。

林女則辯稱，她知道吳有辦婚宴，但吳說沒有去登記，她才一直以為吳是單身，吳也一直說自己在「不對的時間遇上對的人」，害她一時意亂情迷愛上對方，自己也是受害人，不應該再賠錢給吳妻。

法官認為，台灣早已從儀式婚改為登記婚多年，新人舉辦婚禮宴客後再私下擇定日期登記結婚應屬常態，沒有去結婚登記者算少數，林女明知吳有辦婚宴，卻辯稱不知道他有沒有去登記，與常情不符。

此外，林女和吳男都在同一家醫院工作，且多次進出吳男的宿舍，理應看到吳妻留在宿舍的生活用品，因此林女說自己主觀上沒有故意或過失破壞吳妻的婚姻，辯詞不足採信。

至於吳男辯稱偷情次數沒有88次的部分，法官認為，少家法院審理離婚訴訟時，雖然只針對侵權行為中的15次進行審判，還有其他73次都沒有列入，但吳、林偷情事實明確，判他們應賠100萬，可上訴。

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