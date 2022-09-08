人妻遭虐殺封桶深埋5年 情侶檔凶手判賠324萬元

橋頭裸女桶屍案，行凶情侶檔吳俊忠（前中）、熊俐棋（後中）分別被判19年7月、17年8月定讞。家屬提告求償624萬餘元，橋頭地院判兩凶手應連帶給付324萬餘元，可上訴。（檔案照）

2022/09/08 11:41

〔記者蔡清華／高雄報導〕61歲林姓人妻因卡拉OK店出讓問題，被吳俊忠、熊俐棋情侶毆打凌虐餵藥致死，再以大型塑膠桶載往高雄橋頭糖廠空地掩埋，屍體5年後才被發現，情侶檔凶手上月被判19年7月、17年8月徒刑定讞，家屬提告求償624萬餘元，橋頭地院判兩凶手應連帶給付324萬餘元，可上訴。

2020年4月2日，怪手司機在橋頭糖廠捷運站附近空地除草整地時，挖出1只埋在地下的橘色塑膠桶，內裝有1具女裸屍，經指紋比對為鳳山失蹤近5年半的林女，進而追出吳男情侶檔殺人埋屍。

請繼續往下閱讀...

經查出，林女有意出讓卡拉OK店，吳男情侶檔打算頂下來，經支付5千元訂金後，林女反悔，引發吳男情侶檔不滿，2014年12月，吳男情侶檔一起到卡拉OK店找林女索回訂金，並抱怨林女出爾反爾，雙方爆發口角及肢體衝突，情侶檔在店內出手毆打林女，扒光她的衣物，捆綁囚禁在2樓。

林女曾一度攀窗呼救，又被情侶檔拖進屋內持球棒毒打，還餵安眠藥限制其行動，造成林女全身是傷身體虛弱，並開車將她載往偏遠地區遺棄，林女傷重死亡，情侶檔計謀毀屍滅跡，吳男情侶檔趁黑夜開車將屍體載往橋頭區橋頭糖廠，合力將屍體塞入塑膠桶，並倒入鹽酸及水泥後封桶埋屍。

全案歷經三審，最高法院上月將情侶檔判19年7月、17年8月徒刑定讞，死者丈夫、長女對凶手求償624萬餘元的喪葬費及精神撫慰金，橋頭地院判兩凶手應連帶給付324萬餘元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法