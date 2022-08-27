橋頭裸女桶屍案 狠男加刑重判定讞

吳俊忠犯（前排中）後態度不佳，檢上訴請求應加重其刑，獲二審認同，改判吳男十九年七月；最高法院駁回上訴定讞。（資料照）

2022/08/27 05:30

〔記者溫于德／台北報導〕高雄市六十一歲林姓婦人，八年前因卡拉OK店出讓糾紛，遭吳俊忠、熊俐棋情侶檔毆打、凌虐致死，二人再以大型塑膠桶載至橋頭糖廠捷運站附近的空地埋屍，遺骸深埋五年多才意外出土。一審依殺人、私行拘禁、遺棄屍體三罪，判吳男情侶各十九年四月、十七年八月徒刑；檢方認為吳男犯後態度不佳，上訴請求應加重其刑，獲二審認同，改判吳男十九年七月、熊女刑度不變；最高法院駁回上訴定讞。

二○二○年四月二日，怪手司機在橋頭糖廠捷運站附近空地除草整地時，挖出一只埋在地下的橘色塑膠桶，內竟裝著一具女裸屍，經指紋比對確認是已失蹤五年多的鳳山林婦，追出吳男情侶檔殺人埋屍。

請繼續往下閱讀...

判決指，林婦有意出讓卡拉OK店，吳二人打算頂下來，雙方原已談妥並已支付五千元訂金，後來林婦反悔，二人不滿，二○一四年十二月十二日在其店內毆打林婦並扒光她衣物、剪光頭髮，捆綁囚禁在二樓。

林婦一度攀窗呼救，又被二人拖進屋內持球棒毒打，還餵安眠藥限制行動；情侶檔原打算開車載往偏遠地區遺棄，但過程中林女傷重死亡，情侶檔決定毀屍滅跡，將屍體塞入塑膠桶，倒入鹽酸及水泥，封桶埋屍。

一審橋頭地院認定二人犯後互相推諉，行凶過程雖凶殘，但犯意僅構成殺人的間接故意，刑度應與蓄意預謀殺人有所區別，故量處有期徒刑。

二審高雄高分院審理時，檢方認為吳男犯後態度不佳，應加重其刑，獲二審認同，加刑三個月，熊女維持原判。最高法院認為二審無違誤，駁回上訴定讞。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法