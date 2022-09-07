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    遊民被控駕車加霸王油 法官認只憑單張照片指認無證據力判無罪

    桃園市莊姓遊民被控加霸王油，法官審理認為檢警只憑一張照片指認為證據有瑕疵，判處莊男無罪。（記者余瑞仁攝）

    桃園市莊姓遊民被控加霸王油，法官審理認為檢警只憑一張照片指認為證據有瑕疵，判處莊男無罪。（記者余瑞仁攝）

    2022/09/07 15:02

    〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市莊姓男子被控開車加霸王油，他指稱只是借名給他人登記車輛掛牌，仍被檢察官依詐欺罪嫌起訴；桃園地院審理認為，檢警只憑一張照片和證人指證就認定莊男犯案，與偵查、偵審實務方式不符，加上實際車主出面作證，將他判處無罪。

    判決指出，莊男被控於2019年9月2日下午駕車到大溪區員林路的中油加油站向工作人員稱「95加滿」，加油後假意要刷卡支付，卻倒車離去，導致加油站損失價值1213元的油品。

    莊男不否認加油站拍到加霸王油的車輛登記在他名下，但他稱該車輛實際車主是一名經營修車廠的李姓男子，而李男曾將車子借給他人使用，後來又轉手給第3人，最後搞丟了；法院傳喚李男，李男也稱車子確實借給他人後不見了。

    法官調查認為，警方追查此案雖提供莊男證件照給加油站員工指認，但照片只有一張，而莊男已淪為遊民，容貌與檔案照片相去甚遠；法官要求警方另製作複數照片讓員工再次指認，員工表示距離案發時間太久，無法指認，當初做筆錄看到照片，也認為只有50%的相似度，並非確認。

    法官認為，檢方所舉的重要證據就是加油站員工的指認，但單張照片指認方式與警方偵查實務、司法偵審實務應使用複數式照片指認方式不符，加油站員工僅憑單張照片指認的證詞，存有重大瑕疵，因此認為沒有證據能力，加上實際車主也出面作證車輛不見了，在證據不足下，判處莊男無罪。

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