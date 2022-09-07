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    併購「東京著衣」涉內線交易 久大前總座等4人起訴

    久大併購「東京著衣」驚傳內線交易，前董事長鄭博文（左）等4人起訴。（資料照）

    久大併購「東京著衣」驚傳內線交易，前董事長鄭博文（左）等4人起訴。（資料照）

    2022/09/07 10:30

    〔記者錢利忠／台北報導〕上櫃網路公司久大資訊於2016年10月宣布併購知名女裝電商品牌「東京著衣」，重訊公布後，久大股價從12元飆漲至隔年7月的37元，漲幅高達200%；台北地檢署查出，久大資訊前總經理鄭博文等4人涉嫌提早進場內線交易，總計擬制性獲利超過1千多萬元，今依內線交易等罪起訴鄭博文等4人，並建請法院宣告沒收不法所得。

    被起訴的4人除了鄭博文之外，還包括接任鄭博文擔任總經理的李大彰、稽核主管詹玉津、久大資訊旗下子公司董事長徐金龍；4人被檢方建請法院宣告沒收的不法所得，分別是鄭博文不法獲利1083萬150元、詹玉津24萬7350元、徐金龍213萬8000元；李大彰則是從中協助內線交易。

    檢方考量鄭博文、徐金龍已自白認罪，建請法院對2人從輕量刑；至於李大彰、詹玉津則說詞反覆，被檢方認為犯後態度不佳，建請法院從重量刑。

    檢方查出，久大資訊於2016年10月3日下午5時35分，於公開資訊觀測站發布重訊，公告擬收購東京著衣公司股權及預計以每股25.8元取得東京著衣普通股979萬9534股，鄭博文等4人則涉嫌於重訊公開前，於同年7月至9月間提早進場買股套利。

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