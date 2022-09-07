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    殯葬公司吸金逾6億元 檢調搜索後隔天集團幹部繼續吸金千萬

    繫情禮儀公司以合法掩護非法販售生前契約。（記者陳文嬋翻攝）

    繫情禮儀公司以合法掩護非法販售生前契約。（記者陳文嬋翻攝）

    2022/09/07 10:35

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕繫情生命禮儀公司從2007年起陸續推出「如意生活契約等投資方案」吸引投資人掏錢，吸金逾6億元遭檢調搜索隔天，集團裡的徐姓、羅姓和李姓幹部竟持續對外吸金，1年半的時間又吸金1156萬餘元，雄檢偵結後依銀行法等罪起訴徐姓3人。

    檢方指出，男子張和復（違反銀行法判刑12年）於2007年在高雄成立繫情生命禮儀股份有限公司，並推出「如意生活契約等投資方案」，宣稱只要投資一定的金額，期限內保證給付年利率3.728%至5.556%不等的「增值金」，且可任意轉換為殯葬禮儀平行服務。

    張和復前妻於2015年向調查局檢舉後，檢調搜索時，發現繫情公司非法吸金超過6億2239萬元，涉案被檢調帶回偵辦的徐姓、羅姓和李姓幹部，從地檢署交保後，竟於隔天又以繫情名義，對外以興建「繫情生命館」為由，繼續推銷生活契約，並推出「繫情集團專案合約書」、「繫情集團股東權益合約書」 、「繫情生命館股東權益申購書」等，133位民眾被騙1千萬元。

    高雄地院依檢調搜索前吸金6億餘元的部分，依違反銀行法判張和復徒刑12年，徐姓、羅姓和李姓幹部也被判刑5年至8年2月不等的刑期；而搜索後又吸金的案件，雄檢今偵結後，再依違反銀行法等罪起訴徐姓、羅姓和李姓幹部3人。

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