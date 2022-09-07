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    首頁　>　社會

    秋節連假放煙火高峰 南消：禁兒童放升空、摔炮煙火

    南市消防局人員向業者宣導不得販賣非法不合格的爆竹煙火。（南市消防局提供）

    南市消防局人員向業者宣導不得販賣非法不合格的爆竹煙火。（南市消防局提供）

    2022/09/07 10:04

    〔記者王俊忠／台南報導〕中秋節連假將屆，國內爆竹煙火需求量驟增，為避免部分販賣場所可能販賣超量爆竹煙火，台南市消防局已啟動稽查工作，並向業者宣導勿販賣無認可標示的爆竹煙火，以保障民眾使用爆竹煙火安全、杜絕非法製造及販售。

    台南市長黃偉哲提醒民眾，在月圓人團圓的愉快心情下，會燃放爆竹煙火作為慶祝，但若稍有不慎，轉瞬間極易釀成災害，造成自己或他人的痛苦；如涉及民眾生命、財產的損失，除會觸犯刑法公共危險罪，還可能被告上糾纏不清的民事官司。在中秋節烤肉賞月吃月餅當下，施放爆竹煙火一定要注意安全，應依其產品使用說明、警語及注意事項，於戶外空曠處施放，才能開心過中秋。

    南市消防局長李明峯表示，該局各大隊、各分隊加強轄內爆竹煙火製造、儲存、販賣場所安全檢查工作，加強非法爆竹煙火場所的查察取締，利用各項活動宣導應使用附加認可標示的合法爆竹煙火，及施放一般爆竹煙火應注意事項，並鼓勵民眾踴躍檢舉不法業者與非法爆竹煙火。

    消防局說明，為保護兒童施放安全，依「爆竹煙火管理條例」第13條規定「父母、監護人或其他實際照顧兒童之人於兒童施放一般爆竹煙火時，應行陪同。」，對違反者將處以新台幣3千元以上1萬5千元以下罰鍰。內政部也公告禁止兒童施放升空類（如小高空）、飛行類（如沖天炮）及摔炮類等較具危險性的一般爆竹煙火，這類升空、較危險的爆竹煙火不得賣給兒童，違反者將處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。

    消防局重申，民眾施放爆竹煙火應注意安全，兒童施放爆竹時，必須由家長（成年人）陪同，以共同度過安全快樂的中秋佳節。

    南市消防局人員向業者宣導不得販賣非法不合格的爆竹煙火。（南市消防局提供）

    南市消防局人員向業者宣導不得販賣非法不合格的爆竹煙火。（南市消防局提供）

    南市消防局提醒民眾如需購買爆竹煙火，一定要買合法合格產品。（南市消防局提供）

    南市消防局提醒民眾如需購買爆竹煙火，一定要買合法合格產品。（南市消防局提供）

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