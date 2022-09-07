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    南投縣成立打詐南投隊 訂定四大任務向詐騙集團宣戰

    南投縣成立打詐南投隊，將強化對民眾宣導識詐，在遇到疑似詐騙案應撥打165反詐專線，避免受騙。（南投縣警察局提供）

    南投縣成立打詐南投隊，將強化對民眾宣導識詐，在遇到疑似詐騙案應撥打165反詐專線，避免受騙。（南投縣警察局提供）

    2022/09/07 08:17

    〔記者張協昇／南投報導〕南投縣政府鑑於詐騙集團犯罪型態與手法不斷推陳出新，已結合警察局、教育處、消防局、民政處、衛生局、新聞及行政處、社會及勞動處、校外生活輔導會等相關局處，正式成立打詐南投隊，並訂定識詐、堵詐、阻詐、懲詐四大工作任務，向詐騙集團宣戰，將盡一切力量遏止詐騙案發生。

    南投縣政府指出，打詐南投隊的四大工作任務，在識詐方面，將強化對民眾宣導如何分辨詐騙手段；堵詐及阻詐則是配合國家通訊傳播委員會及金融監督管理委員會所擬定之偵防策略，包括摧毀詐騙集團通訊工具與網路，及追查贓款流向，阻擋詐騙集團金流；懲詐則由警察局與地檢署合作，加強偵查打擊不法，肅清詐騙集團。

    南投縣副縣長陳正昇指出，詐騙集團的犯罪型態及手法不斷推陳出新且層出不窮，近來也時常結合時事，包括傳送衛福部領取防疫補助等詐騙簡訊，詐騙案件越來越多，也令民眾防不勝防，加上網路社群平台發達及通訊軟體非常便利，比起以往也讓詐騙集團擁有更多詐騙管道及增加防詐難度。

    陳正昇強調，尤其前陣子國內許多青少年男女遭詐騙集團以高薪工作誘騙至柬埔寨的新聞爆發，引起政府高度重視，南投縣過去對於防詐工作也不遺餘力，然而面對日新月異的詐騙手法，已無法只靠警方及金融機構防詐，縣府因而正式成立打詐南投隊，各局處也將動員起來，一同為防詐盡一份心力。

    南投縣成立打詐南投隊，警方向民眾宣導防詐觀念及常識。（南投縣警察局提供）

    南投縣成立打詐南投隊，警方向民眾宣導防詐觀念及常識。（南投縣警察局提供）

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