老翁一身病但「色心」不減 摸智障女一次給100元

76歲老翁罹患多種慢性疾病，卻對女子猥褻，每次給100元。示意圖，與本新聞無關。（資料照）

2022/09/07 07:36

〔記者張瑞楨／台中報導〕從事修改衣服的76歲林姓老翁，有心臟病、疝氣、腎衰竭等宿疾，但色心卻不減，去年多次對中度智能障礙女子小芳（化名）猥褻，每次給100元的封口費，被小芳之父發現報警偵辦，法院審理時，林姓老翁坦承犯行，賠償小芳與其父親共1萬2000元和解，法官認為他顯有悔意，且無再犯之虞，依乘機猥褻罪判刑6月，可易科罰金，宣告緩刑2年。

判決書指出，林姓老翁罹患心臟病、疝氣、慢性腎衰竭等疾病，卻對智能障礙女子小芳猥褻，小芳指稱，從去年4月至9月，老翁見她走過店外，就招手叫她進入，再拉下鐵門猥褻她，不過，因小芳難以描述確實的時間與次數，檢方以猥褻一次起訴論罪。

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老翁則宣稱，是小芳主動找他，他坦承有摸小芳的下體與胸部，之後給100元，但他不知道小芳是中度智能障礙者，只是略知小芳有身心上的障礙。

台中地方法院認為，林姓老翁利用小芳智能障礙而不知抗拒，對小芳犯下乘機猥褻行為罪，犯後坦承犯行，賠償小芳及父親1萬2000元和解，另外，參酌老翁罹患多項疾病，且顯有悔意、當知警惕而無再犯之虞，依乘機猥褻罪判刑6月並宣告緩刑2年，可上訴二審。

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