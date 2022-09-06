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    弒母惡男住進醫院 竟強行猥褻女病友

    弒母惡男住進醫院，竟強行猥褻女病友，新竹地院重判。（記者蔡彰盛攝）

    弒母惡男住進醫院，竟強行猥褻女病友，新竹地院重判。（記者蔡彰盛攝）

    2022/09/06 23:05

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕曾因持刀殺害母親未遂的羅姓男子，因病住進竹東台大醫院，又趁機強吻女病友並強摸胸部與下體，事後還瞎掰對方說他舌頭很厲害，甚至留電話號碼給他，新竹地院認為他毫無悔意，依強制猥褻罪判刑1年10月。

    法官調查，羅男在2020年2月初，與小美同時期在新竹縣竹東台大醫院住院。2人在該院公共區域教室內，與另2名病友圍坐打撲克牌。於其他2名病友離開後，羅男竟基於強制猥褻犯意，不顧小美掙扎，強吻嘴巴以身體壓制甲女，同時隔著衣褲撫摸胸部及下體，時間約達2至3分鐘，直到小美將他推離後，羅男才停手。

    羅男矢口否認強制猥褻犯行，辯稱小美是心甘情願的，過程中都沒有反抗，親完後小美還說他舌頭很厲害，過幾天還留電話號碼給他，後續他去復健時在醫院遇到小美，她也是很親切打招呼，然而小美卻於隔了1年多才提告，他覺得莫名其妙。

    法官審酌羅男為一己慾念，在公共場所不顧他人眼光及小美掙扎、抗拒，恣意犯案，強吻並壓制、撫摸胸部、下體，時間非短，毫不尊重小美人格與性自主決定權，審理時否認犯行，又未對小美表達歉意，犯後態度甚劣，毫無悔意，審理時小美回想及此，甚至一度哭泣，可見羅男犯行確已造成小美內心嚴重創傷。

    此外，羅男因持刀殺害母親未遂，被法院判處有期徒刑6年，刑後監護3年，本案乃是羅男在執行監護處分時所犯，最後法官依強制猥褻罪判刑1年10月。

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