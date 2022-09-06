女護理師摸黑牽沒油機車獨行，巡警代購油助她返家。（記者李容萍翻攝）

2022/09/06 23:10

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市龍潭警分局聖亭派出所員警劉立夫、女警劉佳芸，凌晨執行巡邏勤務，行經龍潭區中豐路段時，見1名女子在路旁低著頭推著機車，2警當下直覺有異，在深夜人車鮮少的路段，一度誤以為女騎士可能酒駕違規，看見警車經過緊張而將車輛熄火用牽的，2警趨前盤檢，原來女騎士是任職國軍桃園總醫院的護理師，凌晨下班途中因為機車沒油才熄火牽車。

聖亭所所長蔡坤龍今日表示，唐姓女騎士因在醫院工作需輪值夜班，凌晨12點多剛下班準備回家途中，行經龍潭區中豐路時，沿途看著機車儀表板油燈閃爍亮著，心裡一直很緊張，由於途經的加油站已經打烊，機車竟就沒油熄火了，由於時值深夜考量親友們可能都睡了，也不好意思打擾家人，只好悶著頭自己牽著機車回家，剛下班精疲力倦的她就這樣沿路推著機車。

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蔡坤龍說，唐姓女騎士深夜看見有車經過，心裡燃起希望本想主動攔車求助，靠近時發現是警察巡邏車，當下又不好意思開口，只能低著頭繼續牽車，2處理警員了解狀況後，擔心唐女深夜獨行易生危險，於是由女警返回派出所拿取油桶，並駕車至龍潭市區找尋加油站購買汽油，再趕回現場幫忙唐女加滿油，順利協助唐女脫困返家，稱讚能遇到「人民保母熱心加油真好」。

警方也呼籲，用路人騎車、開車上路前，應注意油箱是否沒油，避免車子上路缺油熄火尷尬。

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