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    羅東鎮長涉賄選被搜索約談 吳秋齡才剛從林姿妙弊案脫身

    國民黨羅東鎮長吳秋齡被人檢舉送紅酒涉嫌賄選，今天被檢調搜索後帶回偵訊。（記者江志雄攝）

    國民黨羅東鎮長吳秋齡被人檢舉送紅酒涉嫌賄選，今天被檢調搜索後帶回偵訊。（記者江志雄攝）

    2022/09/06 19:20

    〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣羅東鎮長吳秋齡好不容易從官司脫身，但疑涉賄選，今天（6日）被宜蘭縣調查站搜索、約談。

    吳秋齡之前捲入宜蘭縣長林姿妙與縣府團隊所涉的羅東公正段1558農地免徵土地增值稅案，被列為被告偵辦；上個月23日，宜蘭地檢署偵結縣府、羅東鎮公所涉弊案，最後認定吳秋齡涉及不當關說，但無證據可證涉有貪污情節，因此吳秋齡的部分被檢察官簽結，但是否有行政違失，另送請監察院調查。

    其中，吳秋齡受1558地號地主陳正勳請託，數度撥打電話向林姿妙女兒林羿伶、宜蘭縣政府相關局處首長不當關說，但檢方未據查吳秋齡有因此事涉有貪汙情節，也未足認與其他正犯林姿妙、林羿伶等9人的貪汙犯行，有犯意聯絡或行為分擔，因此予以簽結。

    根據林姿妙與縣府涉弊案起訴書，吳秋齡向檢廉說明，地主因為繳稅問題，希望她解除1558地號列管，但解除列管的權責不在鎮公所，於是幫地主打電話跟（時任）縣府建設處長吳朝琴、農業處長康立和，但她一直覺得吳朝琴「聽不懂我的話」，因林羿伶跟吳朝琴較好，所以她打電話給林羿伶，請林羿伶幫忙解釋清楚，後來建設處、農業處、財稅局有開會討論此案。

    另，羅東鎮公所辦理「羅東2019迎鬧熱呷拜拜晚會辦桌會場布置」標案，也被檢舉涉有貪污罪嫌，吳秋齡與丈夫魏炎輝等人同遭偵辦，但檢察官最後也是查無證據簽結。

    不過，檢方也說，簽結案件的相關人是否涉行政違失，另送請監察院調查。

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