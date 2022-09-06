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    涉漁電共生弊案 嘉義縣議員羅士洋30萬交保喊委屈

    羅士洋今到嘉檢說明，檢方複訊後諭知30萬元交保。（記者王善嬿攝）

    羅士洋今到嘉檢說明，檢方複訊後諭知30萬元交保。（記者王善嬿攝）

    2022/09/06 18:37

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣議員羅士洋涉入「布袋鎮漁電共生非法回填廢棄物案」，今天（6日）由律師陪同到案說明，下午檢方複訊後，諭知30萬元交保。

    檢調廉偵辦布袋鎮漁電共生農地非法回填廢棄物案，2日搜索布袋鎮公所及布袋鎮長陳鳳梅住家、羅士洋服務處等相關處所，傳喚陳鳳梅、羅士洋及布袋鎮公所方姓建設課長等10餘人。隔天檢方複訊，陳鳳梅10萬元交保，方姓課長、謝姓業者5萬元交保，遭通緝的楊姓土方業者訊後發監執行1年6月。

    羅士洋2日未到案，之後委由律師向檢方表達9月5日到案，因嘉義縣議會當天開議形同保護傘，羅士洋再向檢方請假，改期到今天到案說明。

    嘉檢發言人主任檢察官江金星說，檢察官會按各別犯嫌所涉入情節輕重及有無逃亡之虞等情形，綜合決定交保金額，羅士洋經合法傳喚卻遲未到案，也是考量點；目前全案仍在調查階段，羅士洋涉案程度都待進一步調查釐清。

    羅士洋交保後受訪說，一直以來民眾請託都會認真完成，如公司行號要請執照，因他也是建築公司出身，對流程清楚，都會協助服務，且服務都不求回報，很委屈，若10天前知道，下屆選舉將不會參選。

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