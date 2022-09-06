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    妙齡女藥頭被通緝 躲藏網路賣衣生意好...忍不住又販毒

    李姓女藥頭遭通緝逃亡期間重操舊業販毒，高市刑大破獲起出近千公克毒品。（民眾提供）

    李姓女藥頭遭通緝逃亡期間重操舊業販毒，高市刑大破獲起出近千公克毒品。（民眾提供）

    2022/09/06 13:11

    〔記者黃良傑／高雄報導〕販毒被判刑11年11月的李姓女藥頭被通緝，逃亡期間從事網拍女裝，卻仍重操舊業涉嫌販毒，高市刑大根據藥腳線報，埋伏三民區李女住處逮人，並搜獲近千公克的各類毒品，以及12瓶俗稱「神仙水」的液態搖頭丸、現鈔2萬8600元，她坦承犯毒，懊悔表示原本從良專心賣女裝，但藥腳還是找上門，才又鋌而走險販毒。

    據了解，女藥頭李女年僅26歲，去年因毒品案被判刑11年11月，卻未到案執行選擇逃亡，今年4月遭高雄地檢署通緝，她躲到三民區租屋網賣女裝，生意興隆，成立多個上百客戶的line群組，不料，最後仍把持不住，又淪為藥頭重操舊業，高市刑大偵六隊獲報前往三民區查緝。

    警方衝進李女租屋工作室，她見員警進屋急忙想拿手機，員警大呼不許動，令李女不得刪除手機內相關訊息，因為她的手機內，存有藥腳買毒訊息，以及未來追查毒品來源。

    警方在租屋內網拍時髦女裝，堆疊許多服飾雜亂不堪，警方在化妝箱和拉合式椅凳內查獲大批毒品，包括大麻5包（50多公克）、安非他命14包（約450公克）第二級毒品液態搖頭丸12瓶、一粒眠58顆、K他命1包（4公克）、毒品咖啡包95包（約450公克）、電子磅秤6台、封口機1台、現金2萬8600元等，全案依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

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    女藥頭遭通緝逃亡期間重操舊業販毒，還兼網拍女裝，客戶眾多，高市刑大破獲起出近千公克毒品。（民眾提供）

    女藥頭遭通緝逃亡期間重操舊業販毒，還兼網拍女裝，客戶眾多，高市刑大破獲起出近千公克毒品。（民眾提供）

    女藥頭遭通緝逃亡期間重操舊業販毒，高市刑大破獲起出近千公克毒品。（民眾提供）

    女藥頭遭通緝逃亡期間重操舊業販毒，高市刑大破獲起出近千公克毒品。（民眾提供）

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