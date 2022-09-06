傻眼！300萬名車大喇喇停路中 無照男酒駕載友半路竟睡著了

今天上午8點多，1輛未熄火的TOYOTA Alphard停在高雄市區民族一路上，車子一動也不動，其他用路人趕緊報案。（民眾提供）

2022/09/06 12:25

〔記者許麗娟／高雄報導〕今天上午8點45分正值上班交通顛峰時間，高雄市區主要幹道民族一路上，卻有1輛要價近300萬元的TOYOTA Alphard停在路中間動也不動，其他駕駛見狀報案，警方到場發現車上3人包括駕駛及後方2名乘客皆睡著，經拍打車窗喚醒，發現22歲劉姓駕駛不僅無照開車，酒測值為每公升0.24毫克。

三民二分局鼎金派出所指出，警消獲報後到場，該輛車仍停於民族路內線車道上，車輛未熄火停置在路中預估至少10分鐘以上，從窗外發現車內1名男子睡在駕駛座上，經喚醒後，要求先行將車輛熄火後下車受檢，駕駛劉男面對警消詢問怎麼開到睡著，還回答「沒有、沒有」。

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由於劉男被叫醒時滿身酒氣，經檢測酒測值竟為0.24毫克，雖未達觸犯公共危險罪的0.25毫克，但初犯酒駕可罰3至12萬元，並當場移置保管車輛，加上劉男無照駕駛，另開罰6000元。

據了解，劉男駕駛的TOYOTA Alphard有路上的豪華行宮之稱，車價近逼300萬元，不少低調的大老闆用來做為交通車使用，而劉男當時車上載著2名友人，不過也都因為喝醉坐在後座睡著，因此也不了解車子竟因駕駛睡著停在大馬路上一動也不動，幸好未造成車禍，也無人受傷。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

當時正值上班交通顛峰時間，這輛TOYOTA Alphard卻停在民族一路內線車道上，造成後方車輛堵塞。（民眾提供）

員警到場敲窗叫醒駕駛。（民眾提供）

22歲劉姓駕駛下車時還辯稱自己沒有睡著。（民眾提供）

22歲劉姓駕駛無照開車且酒測值0.24毫克。（民眾提供）

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