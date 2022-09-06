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    「台中房思琪」案狼師被解聘 綠營質疑市府「嚴懲」根本打假球

    「台中房思琪」案狼師遭解聘，綠營揭尚需再開會最後確認，市府「嚴懲」根本打假球。（記者蘇孟娟攝）

    「台中房思琪」案狼師遭解聘，綠營揭尚需再開會最後確認，市府「嚴懲」根本打假球。（記者蘇孟娟攝）

    2022/09/06 13:53

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕「台中房思琪」事件引發各界關切，台中市教育局性平會日前決議解聘受指控教師且沒有退休金，市府並強調「嚴懲狼師」，對此，綠營質疑根本是打假球。

    民進黨市議員林德宇、黃守達、張玉嬿、張耀中及王立任今聯手揭穿依規定，須讓該師陳述意見後，性平會還要再開會確認是否維持原議，等於尚未定案，台中市政府竟將尚未完成行政程序的解聘決議拿來大肆宣傳，況且就算行政處分確立，該師還可再提行政救濟，市府大肆宣傳「嚴懲」，根本只是為了解決眾怒、轉移政治焦點下的打假球，要求市府立即執行依法可行的停聘狼師。

    市議員林德宇指出，針對這起狼師案，台中市教育局9月2日雖然發布新聞稿說已做出決議要懲處，卻還附加但書，市府性平委員會的決議之後還必須給當事人陳述的機會，陳述完之後還要再開一次會議，確認是否維持原決議，等於所謂解聘根本尚未走完行程程序，但教育局跟市府就提前大張旗鼓強調「祭重罰」，一切原來通篇謊話連篇。

    林德宇指出，甚至教育局長楊振昇在回應民進黨團議員質疑時，還成為加害者的法律顧問、發言人，說校長不適用「教師法」22條，因此在4月份收檢舉案時，黃姓狼師不能立即予以停聘，難道「校長」身分已成性侵案的保護傘，若校長不適用教師法第22條，那台中市政府是依照哪條法律來做出這次性平決議。

    市議員黃守達也指出，整起狼師案充滿違法失職的爭議，盧市府應即刻出面說明包括為什麼4月申訴後教育局沒有立即依法停聘？就算教師法22條適用對象為教師而非校長，黃姓加害人於8月1日後已回任教師，為何至今仍未停聘，另性別平等委員會雖已作成決議，卻不算正式懲處，盧市府要如何避免加害人日後再以行政救濟名義規避懲處，教育局應該給出完整說明，而非淪為加害人的法律顧問。

    市議員張玉嬿說，同為女姓，她能夠理解受害者的傷痛及壓力，看到市府沒有站在被害者立場保護被害者，更令人生氣；市議員張耀中則要求立即全面普查該校長所任職過的學校，全面清查是否有其他人受害，張耀中呼籲本案或其他案受害人能夠主動勇敢站出來，讓加害者受到制裁，不要只在暗夜哭泣。

    教育局表示，教育局主辦校園性別事件，有關行為人停聘均依性別平等教育法、校園性侵害性騷擾或性霸凌防治準則、教師法及教育人員任用條例等法令規定及教育部2018年、20221年函釋辦理。台中市性平會9月2日已通過調查小組所提調查報告及懲處建議，予以行為人解聘重懲，且永不錄用、沒有退休金。

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