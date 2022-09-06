台治安史上最大宗子彈走私案！貿易商進口挾帶10萬顆子彈一審判6年8月

檢警破獲台灣治安史上最大宗10萬顆走私子彈案，陳姓貿易商一審被法院重判徒刑6年8月。（記者姚岳宏翻攝）

2022/09/06 13:39

〔記者黃佳琳／高雄報導〕經營貿易公司的陳姓男子受嘉義市體育會射擊委員會委託，向警政署遞件申辦進口2020年度訓練比賽用飛靶彈，結果陳男向中東賽普勒斯共和國軍火商進口RC牌8萬3300顆霰彈，趁機挾帶10萬200顆義大利制9厘米子彈，檢警獲報一舉破獲起這史上最大宗子彈走私案，陳否認犯行，仍被高雄地院依運輸子彈罪重判徒刑6年8月，併科200萬元罰金。

判決指出，2020年10月29日，檢警獲報得知經營貿易公司的陳姓男子（40歲），以公司代理嘉義市體育會射擊委員會進口不定向飛靶彈的名義，先向內政部警政署取得貨品進口同意書，再以空運方式從賽普勒斯合法進口RC牌8萬3300顆霰彈為掩護，卻趁機夾藏義大利制9厘米子彈9萬9700顆及380AUTO子彈500顆，合計私運進口子彈10萬200顆。

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由於購買數量龐大，中東軍火商還特別用「特殊報價」給予陳男優惠，總數18萬多顆子彈售價55010歐元（約台幣185萬），換算買1顆子彈只要10元，再加上運費18702歐元（約台幣62萬元），如果順利進口來台流到黑幫手裡，陳男將賺取龐大的暴利。

不過，陳男落網後否認犯行，辯稱是軍火商寄錯貨給他，但檢警查出，陳男合法進口霰彈，標準包裝是一箱10盒，但被查獲的這批9厘米子彈，一箱裡面上、下各2盒霰彈，中間挾帶6盒9厘米子彈，看起來就是故意裝填，不是誤裝，且陳男落網後還一度刪除他跟軍火商的電子郵件，還要求重開發票企圖躲避查緝。

高雄地院審理時，陳男仍堅持清白，但法官根據相關事證不採信他的說詞；由於運輸子彈罪可處1年以上7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金，法官認為陳男犯後態度不佳，且企圖合法掩飾非法，挾帶進口子彈數量甚鉅，一旦流出市面將對我國治安造成極大戕害，幸檢警方早有線報而能及時攔阻於海關，讓損害不至於擴大，因此依法重判徒刑6年8月，併科200萬元罰金，可上訴。

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