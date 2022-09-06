沒對徐巧芯開單被告發圖利 檢：警員罪嫌不足不起訴

國民黨台北市議員徐巧芯在紅線違停，警方已補正製單舉發，圖為當時違停的畫面。（資料照）

2022/09/06 12:28

〔記者王定傳／台北報導〕今年5月間，有網友在PTT上PO文指控國民黨台北市議員徐巧芯紅線違規停車卻耍官威不給開單；事後，有民眾寫信告發徐姓警員涉違反貪污治罪條例「圖利」罪嫌，台北地檢署認為，徐員從警未達5年，可能不是很了解違規停車是否得以勸導代替舉發的法令規範，且他並無圖利動機，今日處分不起訴。

今年5月19日，有鄉民在PTT上PO文：「北市巧芯議員違停不給開單」，並附上一則限時動態截圖指控，徐巧芯紅線違規停車，卻「當眾教育了警察同仁」，說是「她問過警察局，人在旁邊的違停應該都要先勸導」，還撂下：「沒關係你要開就開呀，反正我們再回去講吧」；徐巧芯獲知後強調：「違規停車是我的不對，非常抱歉，日後會改進！但絕對沒有要求員警不能開單」。

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此事件引起各界關注，有民眾寫信至檢察長信箱告發警員涉嫌圖利罪嫌，對此，徐員聲稱，當時徐巧芯表示這種情況下應以勸導為主，他覺得可能是真的，想說回去再確認，且他原本假設，違停車上沒有人、他到現場人沒立刻走出來，就會直接拍照舉發，但當時人馬上走出來且主動說要移車，他因此認為應先把違停排除，後來確認發現這種狀況要開單，分局亦有補開罰單。

檢方認為，員警勤務非輕，工作種類多元，致所需學習專業技能繁雜，更須仰賴到任後透過大量實作累積工作經驗，且每一位員警的工作能力、對法規熟悉程度與敬業態度各不同，不是警察都對道路交通管理處罰條例等法規，都有正確的認知與理解。

檢方認為，徐員從警未達5年，其專業能力與實務經驗是否已達無需先行查閱法令規範、足以精準認事用法程度，仍有疑問，且當時徐巧芯質疑應以勸導代替開單，徐員並非專責取締交通違規的員警，對於違規停車是否得以勸導代替舉發的法令規範，有未能立即確認情形，更何況，兩人素不相識、無私人交誼，且本案已在同日補正舉發違停，徐員無圖利動機，因此處分不起訴。

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