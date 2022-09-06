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    首頁　>　社會

    女兒被潑屎灌頂...父找人用相同手法報復 這下慘了

    邱女曾被潑屎灌頂，邱父事後找人以相同手法報復，這下也被法院判刑5月。（本報合成）

    邱女曾被潑屎灌頂，邱父事後找人以相同手法報復，這下也被法院判刑5月。（本報合成）

    2022/09/06 11:44

    〔記者溫于德／台北報導〕邱女前年9月在信義威秀遭當街潑屎灌頂，下手柯男被依強暴侮辱罪判得易科罰金之刑3月定讞。但邱父的呂姓友人自稱為了替邱女出氣，去年見柯男出庭，同樣準備一桶潑灑柯男，甚至波及柯男家人，邱父當下則協助確認柯男樣貌；台北地院先就邱父犯行審結，依毀損罪判得易科罰金之刑5月。呂男另案審理中。

    2020年9月19日晚間10時許，邱女坐威秀廣場石椅上，突遭黑衣男手持裝有糞便穢物的水桶潑灑頭部，民眾將現場影片上傳臉書「爆料公社」，驚悚畫面迅即熱議。邱女事後在臉書發文指出：「好加在我還活著，不是被砍也不是被潑硫酸」、「洗了五次頭髮，到現在還有味道」。

    警方循監視器找到是21歲柯男所為，柯男到案坦承犯行，稱因在夜店搭訕邱女被拒絕，雙方共同朋友透露邱女曾在臉書嘲笑他矮，他尋思潑糞報復，依邱女的臉書打卡行蹤，前往潑糞。

    刑事一審北院依公然侮辱罪、強制罪判柯男3月徒刑、得易科罰金9萬元，二審高等法院變更罪名為強暴公然侮辱罪，刑期不變，全案定讞；柯男另遭判賠邱女20萬元。

    但就在去年4月20日一審審理時，柯男在兩名姑姑陪同下到庭，3人開完庭準備離開時，竟有一名黑衣人同樣提著一桶穢物潑灑柯男，在旁姑姑也遭波及；3人一致認為是邱女方故意找人報復，對邱女及其父母提告。

    警方查出，潑屎的是呂男，呂男下手前曾在法庭外與邱父交談，故將呂男函送法辦，呂男到案攬下所有責任，說自己看不過柯男所為，才以相同方式對待柯男。

    但檢方質疑呂男如何得知北院開庭時間，加上在場民眾眾多，呂男如何確定誰是柯男，此時，柯男才承認是邱父幫忙確認柯男樣貌，至於邱男則坦承不諱。

    北院審結，認定邱男犯公然侮辱、毀損等罪，從重依毀損罪判刑5月，得易科罰金15萬元；可上訴。呂男另案審理中。

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