愛孫午睡突被悶暈 嬤赤腳跑百米衝派出所：「快一點，你們幫幫我」

7個月愛孫嬰疑似被枕頭悶暈，李姓阿嬤（中）抱著他赤腳跑到派出所求援。（記者李容萍翻攝）

2022/09/06 11:06

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區一名李姓阿嬤，昨（5）下午赤腳抱著7個月大的孫子直衝100公尺外的中壢警分局仁愛派出所，值班員警見她連鞋子都沒穿，驚覺事態嚴重，得知男嬰午睡時翻身，被枕頭覆蓋窒息，男嬰到派出所時已經全身癱軟，員警見狀立即駕駛巡邏車，開啟警示燈及警笛，3分鐘內將男嬰護送至醫院救治，保住一條寶貴的小生命。

「警察先生」、「快一點，你們幫幫我！」李姓阿嬤昨日下午赤腳衝進仁愛派出所，語氣顫抖、徬徨無助地說出第一句話，身上抱著的孫子已經面色慘白、呼吸微弱，警員陳永玄當機立斷拿了鑰匙就跑向巡邏車，休假返所整理業務的警員洪渝勛也立刻放下手邊工作，一同載送李婦及男嬰至醫院。

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過程中，李姓阿嬤在車上不斷拍打想喚醒男嬰，慌亂的泣不成聲，一旁的洪員不斷安撫並協助察看男嬰生命跡象，警車沿路開啟警示燈、鳴放警笛，3分鐘內火速將男嬰護送至醫院進行緊急救治。救治過程中，阿嬤雙手合十不停顫抖著祈求孫子平安，陳員在一旁也感同身受不斷安撫其情緒，所幸男嬰經院方急救後即恢復呼吸心跳並放聲大哭，李婦見到孫子平安無事，這才鬆了一口氣並癱坐在地。

事後陳員致電關心男嬰情況，家屬表示十分感激員警即時伸出援手，因為員警的當機立斷，讓他們能在最短的時間安全抵達醫院搶救，成功救回了幼小生命。

7個月愛孫嬰疑似被枕頭悶暈，李姓阿嬤（中）抱著他赤腳跑到派出所求援。（記者李容萍翻攝）

7個月愛孫嬰疑似被枕頭悶暈，李姓阿嬤（中）抱著他赤腳跑到派出所求援。（記者李容萍翻攝）

員警協助開道，3分鐘內將男嬰送抵醫院救治。（記者李容萍翻攝）

員警協助開道，3分鐘內將男嬰送抵醫院救治。（記者李容萍翻攝）

7個月愛孫嬰疑似被枕頭悶暈，李姓阿嬤（中）抱著他赤腳跑到派出所求援。（記者李容萍翻攝）

7個月愛孫嬰疑似被枕頭悶暈，李姓阿嬤（中）抱著他赤腳跑到派出所求援。（記者李容萍翻攝）

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