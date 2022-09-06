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    台東男子家中跌落遭釣竿「穿頭」！竿從頸入右眼出

    台東一名男子跌落被釣竿穿頭，消防人員及救護人員聯手切割救援。（記者黃明堂攝）

    台東一名男子跌落被釣竿穿頭，消防人員及救護人員聯手切割救援。（記者黃明堂攝）

    2022/09/06 06:37

    〔記者黃明堂／台東報導〕台東一戶民宅今天清晨發生驚悚意外，38歲男子疑似爬高取物時跌落，竟被豎立的釣魚竿穿破頭部，竿頭從下顎部刺入，往上從右眼穿出，台東消防隊派出破壞器材到場切割，留下約40公分長度，搬運後緊急送醫。男子送醫時意識清楚，正由醫師處置中。

    今天清晨5點多，台東消防局接獲報案，有縣民在家中被釣魚竿穿透頭部，立即派救護車前往，但救護人員抵達時，看到患者躺在地上，頭部還插著數公尺長的釣竿，緊急求援，由消防局再派破壞器材車到場。

    消防人員拿出切割器材，花了數分鐘進行切割，過程中須避免搖晃過大，造成患部擴大，因此小心翼翼，先將竿頭鋸斷，再剪竿尾，留下約40公分長度仍插在頭上，陸續抽出伸縮內竿，才由救護人員搬上長背板，從家中搬到救護車上，緊急送往馬偕醫院。

    因插在頭部的魚竿仍相當長，影響醫師處置，急診室求援，消防局破壞器材車再度出動，到達急診室內協助二度切割。

    家屬指出，家中有放釣魚竿架，患者是在爬樓梯要拿高處物品時，不慎跌落，剛好就跌在釣竿架，因是伸縮式釣竿，收合後的竿是硬的，所以才會穿入頭部。

    切割下來的釣竿。（記者黃明堂攝）

    切割下來的釣竿。（記者黃明堂攝）

    台東一名男子跌落被釣竿穿頭，消防人員及救護人員聯手切割救援。（記者黃明堂攝）

    台東一名男子跌落被釣竿穿頭，消防人員及救護人員聯手切割救援。（記者黃明堂攝）

    台東一名男子跌落被釣竿穿頭，消防人員及救護人員聯手切割救援。（記者黃明堂攝）

    台東一名男子跌落被釣竿穿頭，消防人員及救護人員聯手切割救援。（記者黃明堂攝）

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