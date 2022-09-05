小心「偽」福部！ 蘋果手機用3招擋防疫補貼詐騙

刑事局教導如何開啟【過濾未知的寄件人】功能。（記者姚岳宏翻攝）

2022/09/05 14:42

〔記者姚岳宏／台北報導〕衛福部防疫簡訊小心有假！詐騙集團搬出新套路，假冒衛福部防疫補助補貼，透過蘋果iMessage傳訊，以「你的衛福部補貼已通過」，誘騙民眾點擊釣魚網站連結，刑事警察局提醒，不要隨便點擊，否則可能進一步落入詐騙集團陷阱，也可將「iMessage」功能關閉，阻止詐騙簡訊或廣告騷擾。

刑事局指出，近期開始有民眾陸續收到以蘋果iMessage傳訊，以「【衛福部】你的補貼已通過點 （釣魚網站連結）註冊提領等類似信息」，使民眾誤信已領到補助，誘騙民眾點擊釣魚網站連結，藉此騙取民眾個資、信用卡資料、網路銀行帳密等。

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刑事局表示，政府機關網址為「.gov.tw」，且「.gov」前不會有其他英文或數字，不要把個人資訊，如存摺帳號、網路銀行帳號密碼、手機、E-mail驗證碼等，輸入不明網頁。詐騙可能利用獲得的民眾個資，用來破解帳戶後騙取財產，務必提高警覺、嚴防詐騙。

刑事局也建議蘋果用戶主動參考以下防堵iMessage惡意簡訊做法：

一、勿點擊或複製釣魚網站連結

二、單則簡訊封鎖、刪除與回報

三、開啟【過濾未知的寄件人】功能

刑事局再次強調，遇詐騙提高警覺並小心求證，切勿點擊或複製任何詐騙連結，請隨時撥打165反詐騙或110報案專線洽詢，以維護個人財產安全。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

刑事局教導如何開啟【過濾未知的寄件人】功能。（記者姚岳宏翻攝）

刑事局教導如何開啟【過濾未知的寄件人】功能。（記者姚岳宏翻攝）

刑事局教導單則簡訊封鎖刪除與回報。（記者姚岳宏翻攝）

刑事局教導單則簡訊封鎖刪除與回報。（記者姚岳宏翻攝）

歹徒透過蘋果iMessage傳詐騙簡訊。（記者姚岳宏翻攝）

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