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    首頁　>　社會

    整理祖厝離奇跌落蓄水池 婦人被發現時已溺斃

    警方到蘇婦溺斃的水池拍照採證。（記者吳昇儒翻攝）

    警方到蘇婦溺斃的水池拍照採證。（記者吳昇儒翻攝）

    2022/09/05 15:00

    〔記者吳昇儒、闕敬倫／新北報導〕68歲蘇姓婦人今日上午跟著丈夫與小叔等家人，前往新北市汐止區汐平路二段的祖厝打掃、整理，卻不慎跌落自家菜園深約1.2公尺的蓄水池內。蘇夫及其弟弟發現時，蘇婦已無生命跡象，立刻撥打電話向警、消求援，並同步將蘇婦往山下運送。遇到救護車後，轉交救護人員搶救，經搶救無效後，由警方報請檢察官相驗，釐清婦人死因。

    警方初步調查，蘇婦今日上午8時30分，和家人前往祖厝分頭打掃環境，約於11時許，家人們遍尋不到蘇婦蹤影，結果在自家菜園的蓄水池中，發現蘇婦趴在水面上。

    家屬趕緊通報119派遣救護車救援，並將蘇婦救起，與救護人員相約於天峰谷附近道路會合，縮短搶救路程。救護車抵達時，發現患者已無呼吸、心跳，立刻對其施做PCR，但仍未恢復生命徵象。家屬則向救護人員表示，蘇婦曾簽下放棄急救書，故不需送醫急救。遺體則送往殯儀館冰存，待檢警相驗。

    據了解，該蓄水池深約1.2公尺，但蘇女跌落水池時，並無親人看見，且其本身罹患有疾病，不知是受疾病影響或是整理環境時滑倒，不慎撞擊到頭部，才會跌落水池。死亡原因，須待檢察官相驗後釐清。

    蘇婦在自家菜園的蓄水池溺斃。（記者吳昇儒翻攝）

    蘇婦在自家菜園的蓄水池溺斃。（記者吳昇儒翻攝）

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