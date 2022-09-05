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    為了撿手機… 婦倒掛舊衣回收箱向警、消求援獲救

    消防隊員利用切割機破壞回收箱鎖頭，救出婦人。（民眾提供）

    消防隊員利用切割機破壞回收箱鎖頭，救出婦人。（民眾提供）

    2022/09/05 09:10

    〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名黃姓婦人今日清晨4時許，到中和路一處舊衣回收箱內，回收舊衣物時，不慎將手機一併丟進箱內。黃婦竟從回收口爬進回收箱內，想要撿回手機，沒想到腳卻被箱門夾住，倒掛在箱內。所幸有在箱內找到手機，趕緊通報119、110救援。消防隊員破壞鎖頭後，成功將人救出，初步檢視並無大礙，黃婦隨即騎車返家。

    警方調查，年近70歲的黃姓婦人丟擲舊衣物時，不小心把手上的手機也丟進箱內，情急之下竟從回收口爬進箱內，沒想到被箱口鐵門卡住腳，在箱內無法逃離，所幸及時找到手機，利用手機撥打110向警方求助，警方再轉報119派員前往救援。

    但因黃婦無法細訴受困地點，警方在中和路一帶各個回收箱搜查，直到5時許，民眾指出位於中和路上某回收箱內傳出呼救聲，警、消才成功找到黃婦位置。

    消防隊員趕抵後，馬上用切割機破壞鎖頭，好不容易將鎖頭移除後，打開回收箱，成功將黃婦救出。

    黃婦向警、消透漏，自己回收衣物時不小心把手機也丟進箱內，後來拿著先生的手機撥打，發現回收箱內居然傳出自己的手機鈴聲，才會爬進去撿，不小心受困，非常感謝警、消幫忙。

    黃姓婦人被救出時肢體發軟，被救護人員攙扶上擔架稍作休息。（民眾提供）

    黃姓婦人被救出時肢體發軟，被救護人員攙扶上擔架稍作休息。（民眾提供）

    黃姓婦人被救出時肢體發軟，被救護人員攙扶上擔架稍作休息。（民眾提供）

    黃姓婦人被救出時肢體發軟，被救護人員攙扶上擔架稍作休息。（民眾提供）

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