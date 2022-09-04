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    盜採土石判刑、代保管挖土機竟消失 男涉妨害公務被訴

    檢察官無法知道沒收重型機械現況，認定郭男涉犯妨害公務罪，依法將他起訴。（記者吳昇儒攝）

    檢察官無法知道沒收重型機械現況，認定郭男涉犯妨害公務罪，依法將他起訴。（記者吳昇儒攝）

    2022/09/04 16:44

    〔記者吳昇儒／基隆報導〕新北市一名郭姓男子2009年因未依規定採取土石，被法院判處有期徒刑10月，併罰50萬元，5台犯案用的挖土機沒入，暫交由郭男保管。但檢方檢視查扣的5台挖土機及篩砂機、推土機時，郭男卻不見蹤影，多次傳拘均未到場。檢察官無法知道沒收重型機械現況，認定郭男涉犯妨害公務罪，依法將他起訴。

    檢警調查，郭男原經營某工程公司，該公司卻未經許可盜採國有土地，開挖山壁，嚴重破壞山區自然排水系統，使土地坡面裸露且有數條侵蝕溝，同時發生坡面崩塌、土石滑動之現象，致生水土流失；再透過砂石車載運，轉售給水泥預拌廠牟利，最終被警方查獲，將郭男等人移送法辦。

    基隆地院一審判處郭男有期徒刑6月，得易科罰金，併罰50萬元，犯案用的5台挖土機、1台篩砂機及1台推土機，均沒收；經上訴後，高等法院改判郭男有期徒刑10月，亦得易科罰金，併罰50萬元，查扣機械均維持沒收裁定。

    案件偵辦時，查扣物品委託郭男代為保管，犯案機械經郭男簽署代為保管書後領回，依規定不得任意藏匿。

    檢察官近期要查看該批機械時，卻找不到郭男，該批沒收機械也不知所蹤，多次傳喚郭男未到，故依妨害職務上掌管之文書物品罪，將郭男起訴。

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