上萬元看板貼不到3天被刀割 北市選舉看板破壞率「逐屆升高」

台北市議員戴錫欽表示，有支持者8月17日在基隆路掛上感謝他與里長協助地方建設的布條，結果3天後就被不知名人割了好幾刀。（圖由戴錫欽辦公室提供）

2022/09/04 15:22

〔記者蔡思培／台北報導〕九合一選舉年底登場，參選人紛紛貼出競選廣告看板與布條，不過近來台北市卻頻傳看板受損案件，民進黨市長提名人陳時中、北市議員戴錫欽都是受害者。戴錫欽調閱資料發現，今年北市已有16件看板布條受損案件，今年選舉看板布條月均毀損件數比4年前成長43%。台北市警察局表示，對於有看板、選舉廣告的地方會加強巡邏，若被破壞將全力稽查。

警察局統計，台北市2018年至2022年，選舉看板布條遭破壞案件共有46件，國民黨、民進黨籍參選人遭破壞件數都是17件、無黨籍參選人也有6件。戴錫欽表示，近來國際原物料上漲，選舉看板布條的費用也較前次選舉增加30%至50%不等，2018年台北市選舉看板布條毀損件數有19件、平均每月1.58件，但今年1至7月已發生16件，平均每月發生2.26件，整整成長43%。戴質疑，11月底才要投票，現在才9月初，根本未到選舉宣傳熱門時段，「才7月就這樣，後面2個月還得了！」

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戴錫欽表示，他自己也是受害者，有支持者8月17日才剛在基隆路掛上感謝里長與戴錫欽協助地方建設的布條，結果3天後就被不知名人士割了好幾刀。戴表示，民眾的好意及熱心竟換來這樣的下場，若再做一條看板，又要再花上萬元。

戴錫欽也問台北市長柯文哲，是否能呼籲民眾冷氣看待選舉、不要有觸法行為，但柯聽到坦言「很難」，除非選舉很不激烈，否則問題會激化。台北市警察局長楊源明則說，除了會宣導不要有暴力行為，對於有懸掛看板、選舉廣告的地方，都會讓員警加強巡邏，停下來查看是否遭破壞，若被破壞一定全力稽查。柯文哲也說，大家應該要平常心、用正常的方法選舉，不要割來割去、潑漆等太爛的行為。

戴錫欽認為，選舉激烈與搞破壞應該是兩件事，這牽涉到主要政治人物與政黨的選舉訴求有沒有激化對立，不是選舉激烈就要搞破壞，也不希望因為選舉看板讓員警要更常巡邏。戴建議，台北市政府除應加強宣導外，也可分析近幾次選舉年的常遭破壞的選舉看板布條地點，用科學方式提高見警率，降低民眾觸法機會。

台北市長參選人陳時中競選布條也曾在8月底遭破壞。（記者姚岳宏翻攝）

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