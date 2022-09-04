為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    上萬元看板貼不到3天被刀割 北市選舉看板破壞率「逐屆升高」

    台北市議員戴錫欽表示，有支持者8月17日在基隆路掛上感謝他與里長協助地方建設的布條，結果3天後就被不知名人割了好幾刀。（圖由戴錫欽辦公室提供）

    台北市議員戴錫欽表示，有支持者8月17日在基隆路掛上感謝他與里長協助地方建設的布條，結果3天後就被不知名人割了好幾刀。（圖由戴錫欽辦公室提供）

    2022/09/04 15:22

    〔記者蔡思培／台北報導〕九合一選舉年底登場，參選人紛紛貼出競選廣告看板與布條，不過近來台北市卻頻傳看板受損案件，民進黨市長提名人陳時中、北市議員戴錫欽都是受害者。戴錫欽調閱資料發現，今年北市已有16件看板布條受損案件，今年選舉看板布條月均毀損件數比4年前成長43%。台北市警察局表示，對於有看板、選舉廣告的地方會加強巡邏，若被破壞將全力稽查。

    警察局統計，台北市2018年至2022年，選舉看板布條遭破壞案件共有46件，國民黨、民進黨籍參選人遭破壞件數都是17件、無黨籍參選人也有6件。戴錫欽表示，近來國際原物料上漲，選舉看板布條的費用也較前次選舉增加30%至50%不等，2018年台北市選舉看板布條毀損件數有19件、平均每月1.58件，但今年1至7月已發生16件，平均每月發生2.26件，整整成長43%。戴質疑，11月底才要投票，現在才9月初，根本未到選舉宣傳熱門時段，「才7月就這樣，後面2個月還得了！」

    戴錫欽表示，他自己也是受害者，有支持者8月17日才剛在基隆路掛上感謝里長與戴錫欽協助地方建設的布條，結果3天後就被不知名人士割了好幾刀。戴表示，民眾的好意及熱心竟換來這樣的下場，若再做一條看板，又要再花上萬元。

    戴錫欽也問台北市長柯文哲，是否能呼籲民眾冷氣看待選舉、不要有觸法行為，但柯聽到坦言「很難」，除非選舉很不激烈，否則問題會激化。台北市警察局長楊源明則說，除了會宣導不要有暴力行為，對於有懸掛看板、選舉廣告的地方，都會讓員警加強巡邏，停下來查看是否遭破壞，若被破壞一定全力稽查。柯文哲也說，大家應該要平常心、用正常的方法選舉，不要割來割去、潑漆等太爛的行為。

    戴錫欽認為，選舉激烈與搞破壞應該是兩件事，這牽涉到主要政治人物與政黨的選舉訴求有沒有激化對立，不是選舉激烈就要搞破壞，也不希望因為選舉看板讓員警要更常巡邏。戴建議，台北市政府除應加強宣導外，也可分析近幾次選舉年的常遭破壞的選舉看板布條地點，用科學方式提高見警率，降低民眾觸法機會。

    台北市長參選人陳時中競選布條也曾在8月底遭破壞。（記者姚岳宏翻攝）

    台北市長參選人陳時中競選布條也曾在8月底遭破壞。（記者姚岳宏翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    選舉布條遭噴漆 國民黨女議員一看內容大笑「不告了」
    2022/07/16 19:01

    選舉布條遭噴漆 國民黨女議員一看內容大笑「不告了」
    傻眼！彰縣議員賴清美搭鷹架 卻被別人掛選舉看板
    2022/06/25 23:03

    傻眼！彰縣議員賴清美搭鷹架 卻被別人掛選舉看板

    開創被動收入！自住、收租兩相宜成置產首選
    布條被挖掉「雙眼」 黃捷：看到真的嚇一跳
    2022/05/18 18:48

    布條被挖掉「雙眼」 黃捷：看到真的嚇一跳
    「民進黨別擱騙」 嘉義市街頭布條遭檢舉拆除
    2020/01/08 23:32

    「民進黨別擱騙」 嘉義市街頭布條遭檢舉拆除

    堤頂交流道下一站 洲子洋房價省一半
    社會今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播