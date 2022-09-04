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    首頁　>　社會

    派出所替代役男A走遺失物涉貪 吐還13萬不法所得緩刑

    桃園地院審酌丁男沒有前科、一時失慮，犯後始終坦承、已繳回不法所得等理由，依侵占職務上持有之非公用私有財物罪判處2年徒刑、褫奪公權2年，緩刑4年。（記者鄭淑婷攝）

    桃園地院審酌丁男沒有前科、一時失慮，犯後始終坦承、已繳回不法所得等理由，依侵占職務上持有之非公用私有財物罪判處2年徒刑、褫奪公權2年，緩刑4年。（記者鄭淑婷攝）

    2022/09/04 12:53

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕28歲丁姓男子在桃園市中壢警分局服替代役時，利用專責處理民眾拾得遺失物業務之便，將拾得遺失物侵占入己，直到退伍後才被發現，清查他侵占數量達28筆，以現金為最多，最大1筆有3萬4000元，其中還有智慧型手機，桃園地院近日依貪污治罪條例侵占職務上持有之非公用私有財物罪，判處2年徒刑、褫奪公權2年，審酌丁男沒有前科、一時失慮，犯後始終坦承、已繳回13萬餘元不法所得等理由，予以緩刑4年。

    丁男於2018年9月4日到2019年7月16日，分發中壢警分局服替代役，他在派出所負責每日收、送公文業務，包含所內刑事案件卷宗、各組室交辦單、拾得遺失物、交通告發單、同仁請假單等，就辦理拾得遺失物部分，待員警於「內政部警政署遺失物管理系統」開立遺失物拾得e化案號，並依規定填製拾得遺失物領據，且將相關資卷整備由正、副主管核閱後，交由丁男填載於拾得遺失物送文簿，再將拾得時遺失物與送文簿一併送交偵查隊，由承辦小隊長在送文簿上蓋章完成程序，拾得遺失物則由偵查隊保管。

    判決指出，丁男擔任替代役2個月後，開始利用職務上之便，將拾得遺失物侵占入己，未依規定登載於送文簿並交付偵查隊，直到退伍後派出所清查其所受理的拾得遺失物，揪出丁男從2018年11月到2019年7月間，侵占高達28筆拾得遺失物，現金部分逾13萬元，還有智慧型手機。

    丁男犯後坦承，並與派出所達成和解，賠償13萬2844元，法官審酌他沒有前科、一時失慮，犯後始終坦承、賠償部分可認已繳回不法所得，依侵占職務上持有之非公用私有財物罪判處2年徒刑、褫奪公權2年，緩刑4年，緩刑期間交付保護管束，提供240小時義務勞務並接受法治教育6場次。

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